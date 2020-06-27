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Уроженец Кореличчины Алексей Борисевич принимал участие в изготовлении золотых звезд Кремля

27.06.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

День рождения советского изобретателя-самоучки, ударника первых пятилеток, автора ряда успешных рационализаторских предложений, Героя Труда и уроженца Кореличчины Алексея БОРИСЕВИЧА практически совпадает с Днем изобретателя и рационализатора. И это совсем неслучайно. В трудовой биографии нашего земляка немало открытий, изобретений и новаторских идей.

Уроженец Кореличчины Алексей Борисевич принимал участие в изготовлении золотых звезд Кремля

Алексей Борисевич родился 25 июня 1880 года в бедной крестьянской многодетной семье в деревне Соленики Кореличского района. Проучившись год в местной школе, будущий Герой Труда был вынужден оставить учебу и помогать семье: работал пастухом, батраком. Уже в юности он начал изобретать. Одним из ранних изобретений Алексея Борисевича является самокачающаяся колыбель.

В молодом возрасте советский изобретатель жил в Варшаве, работал молотобойцем, слесарем в артиллерийских мастерских. В 1918 г. уроженец Кореличчины переехал в Москву, где стал кочегаром, позже – помощником машиниста в депо на Ярославском вокзале.

С 1926 по 1939 годы Алексей Борисевич работал слесарем в Центральном аэрогидродинамическом институте им. профессора Н. Жуковского (ЦАГИ), где в то время изготавливались первые опытные самолеты семейства АНТ. Советский изобретатель участвовал в монтаже самолета АНТ-20 («Максим Горький») и АНТ-25, на котором произошел первый перелет из СССР в США.

Алексей Борисевич принимал участие в изготовлении первых (золотых) звезд Кремля.

В период работы в ЦАГИ наш земляк выделился среди других рабочих как изобретатель, слесарь высшей квалификации. Изобретения и рационализаторские предложения Алексея Борисевича были описаны в различных периодических изданиях. Он предложил технологию пайки алюминия обычным паяльником и потай-клепки в самолетостроении, изобрел рейсмус-угломер, убирающийся подлокотник для сварщиков, автоматическую зажигалку для аппаратов сварщиков, капусторубку для подшефного колхоза.

В 1934 году за «весьма полезную деятельность в авиационной промышленности, выразившуюся в образцовой, ударной работе в качестве слесаря Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Жуковского и в ряде полезных производственных усовершенствований» советский изобретатель удостоен звания Героя Труда.

С 1939 года, в годы В?еликой Отечественной войны, а также после нее Алексей Борисевич работал слесарем на различных предприятиях Москвы. Награжден медалью «За оборону Москвы».

Подготовила Оксана ЯНУШ

 
 
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День рождения советского изобретателя-самоучки, ударника первых пятилеток, автора ряда успешных рационализаторских предложений, Героя Труда и уроженца...
 
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