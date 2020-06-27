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Что нужно делать, чтобы сохранить свои зубы до старости, рассказал стоматолог

27.06.2020 10:47 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что нужно делать, чтобы сохранить свои зубы до старости, рассказал стоматолог

Как часто нужно посещать стоматолога, чтобы дожить до старости со своими зубами, рассказал кандидат медицинских наук, специалист по реконструктивной и эстетической стоматологии и имплантологии Дмитрий Смирнов в интервью радио Sputnik

Сохранность зубов и здоровье полости рта зависит не только чистки зубов. Одного этого навыка уже не хватает, считает стоматолог. По его словам, в современном мире даже следование самым разумным рекомендациям и советам не застрахуют от неприятностей.

Здоровому человеку следует посещать стоматолога два раза в год, но есть категории людей, которым это нужно делать чаще.

Фото: Shutterstock

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Как часто нужно посещать стоматолога, чтобы дожить до старости со своими зубами, рассказал кандидат медицинских наук, специалист по реконструктивной и...
 
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