Что нужно делать, чтобы сохранить свои зубы до старости, рассказал стоматолог

Источник материала: ОНТ

Как часто нужно посещать стоматолога, чтобы дожить до старости со своими зубами, рассказал кандидат медицинских наук, специалист по реконструктивной и эстетической стоматологии и имплантологии Дмитрий Смирнов в интервью радио Sputnik .

Сохранность зубов и здоровье полости рта зависит не только чистки зубов. Одного этого навыка уже не хватает, считает стоматолог. По его словам, в современном мире даже следование самым разумным рекомендациям и советам не застрахуют от неприятностей.

Здоровому человеку следует посещать стоматолога два раза в год, но есть категории людей, которым это нужно делать чаще.

Фото: Shutterstock

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