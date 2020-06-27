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Что нужно делать, чтобы сохранить свои зубы до старости, рассказал стоматолог
Источник материала: ОНТ
Как часто нужно посещать стоматолога, чтобы дожить до старости со своими зубами, рассказал кандидат медицинских наук, специалист по реконструктивной и эстетической стоматологии и имплантологии Дмитрий Смирнов в интервью
Сохранность зубов и здоровье полости рта зависит не только чистки зубов. Одного этого навыка уже не хватает, считает стоматолог. По его словам, в современном мире даже следование самым разумным рекомендациям и советам не застрахуют от неприятностей.
Здоровому человеку следует посещать стоматолога два раза в год, но есть категории людей, которым это нужно делать чаще.
Фото: Shutterstock
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Как часто нужно посещать стоматолога, чтобы дожить до старости со своими зубами, рассказал кандидат медицинских наук, специалист по реконструктивной и...
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