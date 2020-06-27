Дети записали обращение к Лукашенко, потому что устали жить около токсичной свалки

Источник материала: KYKY

Пока Александр Лукашенко выступает на балу выпускников и дает наставления вчерашним школьникам, дети из деревни Лопатино Гомельского района публикуют видеообращение к действующему президенту. И не о том, как сильно они им восхищаются – дети просят Лукашенко разобраться со свалкой токсичных отходов около их дома.

Предыстория: в 2016 году около домов в Лопатино организовали свалку строительного мусора. В том числе, сейчас туда свозят асбестоцементные трубы, битый шифер и отходы минеральной ваты – то есть опасные для здоровья людей материалы. Из-за чего у местных жителей, и детей тоже, наблюдаются аллергические реакции и хронические респираторные заболевания.

Беларусы много раз жаловались на токсичную свалку, но в государственных инстанциях, естественно, всегда отвечали, что все в порядке. Поэтому в борьбу за свежий воздух решили вступить дети – они записали видеообращение по поводу свалки к Лукашенко.

Видео начинается с приветствия президента, затем дети мило приглашают Александра Григорьевича познакомиться с их деревней Лопатино. Дальше кадры с храмом, музыкальной школой, а затем – с горами строительного мусора, которые находятся в 27 метрах от жилых домов. Дети рассказывают, что свозят на эту свалку, говорят, даже отходы от сноса зданий инфекционных больниц гомельской области. «Раньше мы с друзьями ловили здесь рыбу и купались, а сейчас – это зона свалки. Нам осталось играть только на центральной дороге, по которой с 08:00 до 20:00 ездят самосвалы с отходами», – продолжают дети. Двое малышей говорят: «Мы живем вот в этом доме, но у нас астма».

Этим детям, кажется, нет и десяти лет, но они уже понимают, что так, как живут они и их родители, быть не должно. Редакция KYKY надеется, что проблему этих ребят услышат и исправят.