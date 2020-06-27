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Дети записали обращение к Лукашенко, потому что устали жить около токсичной свалки
Источник материала: KYKY>
Пока Александр Лукашенко выступает на балу выпускников и дает
Предыстория: в 2016 году около домов в Лопатино
Беларусы много раз жаловались на токсичную свалку, но в государственных инстанциях, естественно, всегда отвечали, что все в порядке. Поэтому в борьбу за свежий воздух решили вступить дети – они записали видеообращение по поводу свалки к Лукашенко.
Видео начинается с приветствия президента, затем дети мило приглашают Александра Григорьевича познакомиться с их деревней Лопатино. Дальше кадры с храмом, музыкальной школой, а затем – с горами строительного мусора, которые находятся в 27 метрах от жилых домов. Дети рассказывают, что свозят на эту свалку, говорят, даже отходы от сноса зданий инфекционных больниц гомельской области. «Раньше мы с друзьями ловили здесь рыбу и купались, а сейчас – это зона свалки. Нам осталось играть только на центральной дороге, по которой с 08:00 до 20:00 ездят самосвалы с отходами», – продолжают дети. Двое малышей говорят: «Мы живем вот в этом доме, но у нас астма».
Этим детям, кажется, нет и десяти лет, но они уже понимают, что так, как живут они и их родители, быть не должно. Редакция KYKY надеется, что проблему этих ребят услышат и исправят.
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Пока Александр Лукашенко выступает на балу выпускников и дает наставления вчерашним школьникам, дети из деревни Лопатино Гомельского района публикуют...
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