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От Парижа до Бали. В мире продолжаются акции солидарности с белорусами

27.06.2020 17:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Акции солидарности и поддержки продолжают проводить наши соотечественники и просто небезразличные люди во многих городах мира. Митинги за честные выборы и против политических репрессий в Беларуси проходят уже больше недели в разных уголках планеты.

В пятницу, 26 июня, акция против преследования Виктора Бабарико, Сергея Тихановского и других фигурантов уголовных дел прошла в Белостоке.


Фото из телеграм-канала «Белорусы в Польше»

На следующий день более многочисленный митинг прошел в Варшаве.


Фото: Яна Прокопчик

Фото: Яна Прокопчик

Фото: Яна Прокопчик

В пятницу, 26 июня, возле белорусского посольства в Стокгольме собрались около 50 человек (максимально разрешенное шведскими властями число участников массовых акций в период пандемии). Они также требовали проведения свободных и честных выборов в нашей стране.


Фото портала sverigesbelarusier.se

В Братиславе люди провели акцию также возле посольства Беларуси в Словакии.


Фото предоставлено читателем

Белорусы, живущие в Дубае, также высказались в поддержку своих соотечественников, выстраиваясь в «цепь солидарности» и проведя одиночные пикеты.

На Староместской площади Праги 27 июня собрались несколько сотен демонстрантов, которые выступили за проведение честных и прозрачных выборов в Беларуси: люди скандировали «Отпускай» и «Жыве Беларусь». Пикеты прошли также на Кипре — в Лимасоле на акцию солидарности пришли несколько десятков человек.

На прошедшей в субботу в Париже акции протеста было зачитано обращение генсека организации «Репортеры без границ» Кристофа Делуара в поддержку белорусских журналистов.


Фото: Instagram/nina_emel

— Я хотел высказаться, потому что Беларусь, наверное, находится на пороге решающего поворотного момента в своей истории. Мобилизация в пользу кандидатов от оппозиции против Александра Лукашенко является беспрецедентной в стране. Но власти без колебаний игнорируют закон, не позволяя независимым СМИ освещать митинги, представляющие большой общественный интерес.

Кристоф Делуар еще раз обратил внимание на то, что как минимум 14 журналистов были задержаны милицией в прошлые выходные, а также призвал президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен наладить переговоры с руководством Беларуси с целью прекращения преследования представителей независимых СМИ.

— Без достоверной информации не может быть свободы мнений или выражения. Без нее нет демократии. Именно поэтому организация «Репортеры без границ» на протяжении 35 лет защищает фундаментальное право на информацию, особенно в условиях автократических режимов, которые преследуют и стремятся запугать журналистов, — говорится в послании.

Акции также прошли в турецком Измире и даже на курортном острове Бали.


Измир, Турция. Фото предоставлено читателем

Остров Бали, Индонезия. Фото предоставлено читателем

 
 
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Митинги за честные выборы и против политических репрессий в Беларуси продолжаются уже больше недели в разных уголках планеты.
 
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