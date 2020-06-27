Лукашенко: суверенитет — это не абстрактное понятие, а то, что позволяет нам оставаться белорусами

Источник материала: Вороновская газета





Суверенитет — это не абстрактное понятие, а то, что позволяет нынешнему и позволит следующим поколениям оставаться белорусами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования, передает корреспондент БЕЛТА.

«Хочу всем вам, наши дорогие выпускники, пожелать главного — сберечь свою страну. Это (суверенитет. — Прим. БЕЛТА) не абстрактное понятие — это то, что позволит вам и следующим поколениям оставаться белорусами. На чужой земле вы не будете белорусами, только на своей. Это позволит самим принимать решения в своей жизни и жизни страны, а не оглядываться по сторонам и думать, что скажут или, еще хуже, укажут с Востока или Запада. Не поклоняться всему иностранному, не подражать чужим традициям, а самим стать образцом, на который захотят равняться другие страны и народы», — сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что Республиканский бал выпускников — добрая традиция, которая повторяется из года в год. Он призвал молодежь сделать все, чтобы подобные традиции продолжали жить. «Когда есть традиции, тогда мы имеем право называть себя народом. Если нет традиций — мы не народ. Я уверен, что вы можете сделать это. Сделайте это, пожалуйста. И нашей родной Беларусью, которую вы сохраните и сделаете еще более красивой и сильной, будут гордиться наши потомки!» — заявил глава государства.-0-

«ХОЧУ, ЧТОБЫ ВЫ СБЕРЕГЛИ МИР И СОГЛАСИЕ В ОБЩЕСТВЕ» — ЛУКАШЕНКО ПОДЕЛИЛСЯ С ВЫПУСКНИКАМИ СВОЕЙ МЕЧТОЙ «Глядя на вас, таких красивых, умных, целеустремленных, я сегодня мечтаю только об одном. Чтобы спустя годы вы тоже, как и мы, старшее поколение, рассказывали своим детям и внукам, как строили свою независимую Беларусь», — сказал Александр Лукашенко.

ЛУКАШЕНКО ОТКРЫЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАЛ ВЫПУСКНИКОВ. ЧТО ПРЕЗИДЕНТ СКАЗАЛ МОЛОДЕЖИ Глава государства отметил, что выпускной бал — это событие, которое останется для молодых людей одним из самых светлых воспоминаний о чудесном студенческом времени прежде всего потому, что это время юности. https://www.belta.by/