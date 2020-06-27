Источник материала: ОНТ

Киноа – один из самых популярных в мире продуктов для здорового питания, он не содержит глютена, при этом богат белком. Это также один из немногих растительных продуктов, которые содержат достаточное количество всех девяти незаменимых аминокислот.

Семена киноа также богаты клетчаткой, содержат магний, витамины В, железо, калий, кальций, фосфор, витамин Е и различными полезные антиоксиданты.

Так, в одной чашке (185 г) вареной крупы киноа содержится :

Белок: 8 грамм.

Клетчатка: 5 грамм

Марганец: 58% от рекомендуемой суточной нормы

Магний: 30% от рекомендуемой суточной нормы

Фосфор: 28% от рекомендуемой суточной нормы

Фолат: 19% от рекомендуемой суточной нормы

Медь: 18% от рекомендуемой суточной нормы

Железо: 15% от рекомендуемой суточной нормы

Цинк: 13% от рекомендуемой суточной нормы

Калий: 9% от рекомендуемой суточной нормы

Более 10% от рекомендуемой суточной нормы витаминов B1, B2 и B6.

В порции в общей сложности 222 калории, 39 грамм углеводов и четыре грамма жира. Также в киноа содержится небольшое количество Омега-3 жирных кислот. Хотя технически это не зерно, но киноа считается цельнозерновым продуктом.

Многочисленные исследования показали, что добавление в ежедневный рацион цельного зерна может предотвратить многие заболевания. В частности, киноа помогает увеличить продолжительность жизни. Киноа употребляли на протяжении тысячи лет жители Южной Америки, при этом лишь недавно это культура стала очень модным продуктом для тех, кто придерживается здорового питания.

Что происходит с организмом, когда вы едите киноа, читайте в справке ОНТ.





Фото: inspiredtaste.net

Киноа способствует долголетию

Исследования показали, что у тех, кто ежедневно употребляет киноа, снижается риск многочисленных заболеваний и увеличивается продолжительность жизни.

В частности, у участников исследования, которые ели не менее 28 граммов цельного зерна в день, снизился на 9% риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, чем у тех, кто ел мало киноа или совсем не ел во время многолетнего эксперимента.

Восстанавливает ткани организма

Киноа содержит большое количество лизина, который помогает как в восстановлении тканей, так и их в росте. Это единственное зерно, которое содержит все девять незаменимых аминокислот. Также восстановлению тканей способствует и высокое содержание белка в киноа. Таким образом, киноа – отличный растительный источник белка для вегетарианцев и веганов.

Уменьшает воспаление в организме

Киноа содержит кверцетин и кемпферол – это очень важные соединения, которые присутствуют в больших количествах в этом продукте. Кверцетин и Кемферол известны своими противовоспалительными свойствами. Кроме того, исследования показали, что эти важные элементы оказывают противовоспалительное , противовирусное , противораковое и антидепрессантное действие.

Ваши волосы укрепятся

Польза киноа для здоровья заключается также в том, что в этом продукте есть элементы, способствующие увлажнению организма. Если есть киноа каждый день, то волосы будут расти лучше и выглядеть более здоровыми. Содержащиеся в кино компоненты увлажняют кожу головы, поддерживают ее питание и кондиционирование. Они также защищают ее от загрязнения и пыли, образуя прозрачную пленку. Витамин Е, содержащийся в киноа, также уменьшает выпадение волос. Употребление киноа помогает избавиться от перхоти и секущихся кончиков волос.

Помогает похудеть

Добавление в рацион киноа вместе с физическими упражнениями способствует потере веса.

Чтобы похудеть, нужно потреблять меньше калорий, чем вы сжигаете. Определенные свойства некоторых продуктов могут способствовать снижению веса, либо путем повышения метаболизма или снижения аппетита. Любопытно, что у киноа у несколько таких свойств.

В нем много белка, который может как увеличить обмен веществ , так и значительно снизить аппетит.

Кроме того, большое количество клетчатки, содержащейся в киноа, может усилить ощущение сытости , в результате чего вы потребите меньше калорий в целом.

Таким образом, в киноа много клетчатки, белка, низкий гликемический индекс – все эти свойства были связаны с потерей веса и улучшением здоровья.

Помогает предотвратить остеопороз

Поскольку в киноа много марганца и магния, то употребление этого продукта приносит пользу костям. Также зерна киноа богаты белком. А это жизненно важный элемент для роста костей и здоровья. Ежедневное употребление киноа снижает риск такой болезни как остеопороз.





Фото: medicalnewstoday

Защищает сердце и снижает холестерин

Киноа помогает снизить уровень холестерина в организме, что в свою очередь уменьшает риск возникновения атеросклероза и сердечных заболеваний.

Кроме того, у киноа низкий гликемический индекс (это показатель того, как быстро продукты повышают уровень сахара в крови). Употребление в пищу продуктов с высоким гликемическим индексом может стимулировать голод и способствовать ожирению.

Такие продукты также связаны со многими распространенными хроническими заболеваниями, в числе которых диабет второго типа и болезни сердца. Киноа имеет гликемический индекс 53 (это низкий показатель). Тем не менее важно иметь в виду, что в этом продукте много углеводов. Следовательно, это плохой выбор, если вы придерживаетесь низкоуглеводной диеты.

Кроме того, киноа помогает в борьбе с диабетом и гипертонией, поскольку снижает уровень сахара в крови и давление.

Улучшает здоровье кожи

Витамин В и В12, содержащиеся в киноа, способствуют улучшению цвета кожи и помогают избавиться от темных пятен, поскольку уменьшают темный пигмент. Тем временем содержащийся в киноа витамин А замедляет процесс старения, уменьшая морщины, придавая коже свежий вид. Также киноа может принести пользу в борьбе с прыщами, поскольку содержит витамин В3. Он действует как противовоспалительное средство.

Помогает бороться с анемией

Киноа содержит большое количество железа, а также все элементы, которые полезны для крови, предотвращая их дефицит и анемию.

Помогает бороться с раком

Исследования показали, что киноа может снизить вероятность смерти от рака. Это связано с тем, что продукт содержит много антиоксидантов, они борются с вредными веществами и свободными радикалами, которые могут вызвать развитие рака.





Фото: cnz.to

Улучшает метаболизм

Киноа помогает улучшить метаболизм в организме, если употреблять продукт ежедневно. Польза киноа для метаболизма связана с тем, что в нем содержится много питательных элементов и белка, которые улучшают обмен веществ и снижают аппетит.

Улучшает пищеварение

Клетчатка, содержащаяся в киноа, очень полезна для пищеварительной системы, поскольку позволяет организму поглощать больше питательных веществ. Клетчатка также снижает риск возникновения запоров.

Побочные эффекты употребления киноа

Употребление киноа в пищу безопасно, если не злоупотреблять продуктом.

Вред кино может быть связан с тем, что это зерно вызывает аллергию. Среди признаков того, что у вас аллергия на киноа – воспаление кожи, легких и пищеварительного тракта, симптомы, похожие на астму (хрипы, одышка, кашель или стеснение в груди), зуд, экзема, крапивница, тошнота, рвота, понос, боль в животе, отек лица.

Такую реакцию вызывает сапонин, содержащийся в кожуре семян киноа.

Сапонин – это горькое мыльное вещество, которое защищает киноа от грибков и насекомых. Он также содержит токсины, которые могут вызывать раздражение и другие проблемы у некоторых людей. Хотя уровень токсичности низкий, некоторые люди могут быть чувствительны к этому веществу.

Однако есть киноа можно, даже если у вас аллергия, достаточно просто хорошо помыть семена. Замочите киноа минимум на 30 минут и промойте несколько раз перед приготовлением. Это поможет удалить кожуру, которая содержит сапонин.

Как приготовить киноа?

Вскипятите два стакана (примерно 240 мл) воды в кастрюле, добавьте чашку сырых семян киноа (170 г) и немного соли, варите 20 минут.

Фото: ecomercioagrario

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