«Шахтер» потерял очки в Минске, брестское «Динамо» играет в гостях с «Неманом»

Источник материала: Tut.by

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В субботу проходят матчи с участием главных фаворитов чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге: БАТЭ, «Шахтера», а также брестского и минского «Динамо».

В первом матче дня солигорский «Шахтер» не смог справиться в гостях с «Минском».

«Минск» — «Шахтер» — 1:1.

«Минск»: Веремко (к), Рыжук, Чагорец, Прищепа, Яроцкий (Иванов, 83), Залеский (Арт.Васильев, 61), Ал. Васильев, Остроух (Насибулин, 46), Евдокимов, Грибовский, Шрамченко.

«Шахтер»: Гутор (к), Бурко, Хадаркевич, Сачивко, Антич, Диасамидзе (Сотников, 69), Селява, Иванович (Лицкевич, 88), Бодул, Баланович (Подстрелов, 60), Лисакович.

Голы: 0:1 — Диасамидзе (51). 1:1 — Арт. Васильев (66).



Фото: ФК «Шахтер»

Первый тайм прошел без голов, а в начале второго Диасамидзе вывел гостей вперед. Впрочем, довольно быстро Артем Васильев забил ответный гол, установив окончательный счет матча.

Далее сыграют

18.30. «Неман» — «Динамо» (Брест).

20.30. БАТЭ — «Динамо» (Минск).

28 июня

16.00. «Торпедо-БелАЗ» — «Витебск».

18.00. «Рух» — «Белшина».

20.00. «Городея» — «Ислочь».

В пятничных играх «Энергетик-БГУ» разгромил «Славию» — 5:0, а «Смолевичи» одолели «Слуцк» — 2:1.





Положение в чемпионате после 26 июня.

Команда Матчи Очки БАТЭ 14 30 «Шахтер» 14 26 «Энергетик-БГУ» 15 26 «Динамо» (Брест) 14 25 «Неман» 13 23 «Торпедо-БелАЗ» 14 23 ФК «Витебск» 14 21 «Динамо» (Минск) 14 20 «Ислочь» 14 20 ФК «Слуцк» 15 18 «Славия» 15 18 «Рух» 14 16 ФК «Городея» 14 15 ФК «Минск» 12 13 ФК «Смолевичи» 14 10 «Белшина» 14 6

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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