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«Шахтер» потерял очки в Минске, брестское «Динамо» играет в гостях с «Неманом»
Источник материала: Tut.by
В субботу проходят матчи с участием главных фаворитов чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге: БАТЭ, «Шахтера», а также брестского и минского «Динамо».
В первом матче дня солигорский «Шахтер» не смог справиться в гостях с «Минском».
«Минск» — «Шахтер» — 1:1.
«Минск»: Веремко (к), Рыжук, Чагорец, Прищепа, Яроцкий (Иванов, 83), Залеский (Арт.Васильев, 61), Ал. Васильев, Остроух (Насибулин, 46), Евдокимов, Грибовский, Шрамченко.
«Шахтер»: Гутор (к), Бурко, Хадаркевич, Сачивко, Антич, Диасамидзе (Сотников, 69), Селява, Иванович (Лицкевич, 88), Бодул, Баланович (Подстрелов, 60), Лисакович.
Голы: 0:1 — Диасамидзе (51). 1:1 — Арт. Васильев (66).
Первый тайм прошел без голов, а в начале второго Диасамидзе вывел гостей вперед. Впрочем, довольно быстро Артем Васильев забил ответный гол, установив окончательный счет матча.
Далее сыграют
18.30. «Неман» — «Динамо» (Брест).
20.30. БАТЭ — «Динамо» (Минск).
28 июня
16.00. «Торпедо-БелАЗ» — «Витебск».
18.00. «Рух» — «Белшина».
20.00. «Городея» — «Ислочь».
В пятничных играх «Энергетик-БГУ» разгромил «Славию» — 5:0, а «Смолевичи» одолели «Слуцк» — 2:1.
Положение в чемпионате после 26 июня.
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В субботу проходят матчи с участием главных фаворитов чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге: БАТЭ, «Шахтера», а также брестского и минского «Динамо».
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