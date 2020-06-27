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Правоохранители поблагодарили Максима Машака за помощь в поисках пропавшего ребенка

27.06.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Правоохранители Ивацевичского района поблагодарили Максима Машака за помощь в поисках пропавшего ребенка и в торжественной обстановке подарили велосипед.

Правоохранители поблагодарили Максима Машака за помощь в поисках пропавшего ребенка

Правоохранители поблагодарили Максима Машака за помощь в поисках пропавшего ребенка

Правоохранители поблагодарили Максима Машака за помощь в поисках пропавшего ребенка

Правоохранители поблагодарили Максима Машака за помощь в поисках пропавшего ребенка

Правоохранители поблагодарили Максима Машака за помощь в поисках пропавшего ребенка

Правоохранители поблагодарили Максима Машака за помощь в поисках пропавшего ребенка

 
 
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  Правоохранители Ивацевичского района поблагодарили Максима Машака за помощь в поисках пропавшего ребенка и в торжественной обстановке подарили велосипед.
 
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