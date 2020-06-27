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Правоохранители поблагодарили Максима Машака за помощь в поисках пропавшего ребенка
27.06.2020 18:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Правоохранители Ивацевичского района поблагодарили Максима Машака за помощь в поисках пропавшего ребенка и в торжественной обстановке подарили велосипед.
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Правоохранители Ивацевичского района поблагодарили Максима Машака за помощь в поисках пропавшего ребенка и в торжественной обстановке подарили велосипед.
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