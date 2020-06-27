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«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга

27.06.2020 19:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Они присягнули на верность народу. Около 1000 военнослужащих внутренних войск МВД 27 июня произнесли торжественную клятву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга

«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки этот ритуал прошел в непривычном формате – без присутствия родных и близких новобранцев и традиционного трехдневного увольнения.

Бойцов войсковой части 3214 лично поздравил замминистра внутренних дел – командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.

«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга

«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга

Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:
Самое главное, конечно же, крепкого здоровья. За период службы они его должны сохранить и возмужать, быть физически более крепкими. Потому что нам необходима здоровая нация. И вот этот здоровый образ жизни, который они приобретут здесь, служа в бригаде специального назначения, должны сохранить на долгие, долгие годы.

Командование войск, командиры соединений и воинских частей прикладывают максимальные усилия для безопасного прохождения военной службы военнослужащими внутренних войск.

«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга

«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга

«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга

К военнослужащим спецназа предъявляются особые требования: отличное состояние здоровья, хорошая физическая форма, обладание высокими морально-деловыми качествами. У парней должно быть в том числе идеальное личное дело.

«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга

«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга

Антон Бакурин, военнослужащий 2-й учебной роты войсковой части № 3214:
Я решил пойти в армию, это долг каждого гражданина Республики Беларусь. Я всегда стремлюсь вверх, достичь каких-то высоких успехов. Соответственно, наивысшая цель – это был выбор спецназа. Это элитные войска.

«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга

«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга

Впереди у бойцов – сложный и ответственный этап в жизни. Каждый из них уже знает, через что предстоит пройти. Позади у ребят – курс молодого бойца.

Люди в материале: Юрий Назаренко, Антон Бакурин

 
 
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Новости Беларуси. Они присягнули на верность народу. Около 1000 военнослужащих внутренних войск МВД 27 июня произнесли торжественную клятву, сообщили в программе...
 
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