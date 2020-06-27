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«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Они присягнули на верность народу. Около 1000 военнослужащих внутренних войск МВД 27 июня произнесли торжественную клятву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки этот ритуал прошел в непривычном формате – без присутствия родных и близких новобранцев и традиционного трехдневного увольнения.
Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:
Командование войск, командиры соединений и воинских частей прикладывают максимальные усилия для безопасного прохождения военной службы военнослужащими внутренних войск.
К военнослужащим спецназа предъявляются особые требования: отличное состояние здоровья, хорошая физическая форма, обладание высокими морально-деловыми качествами. У парней должно быть в том числе идеальное личное дело.
Антон Бакурин, военнослужащий 2-й учебной роты войсковой части № 3214:
Впереди у бойцов – сложный и ответственный этап в жизни. Каждый из них уже знает, через что предстоит пройти. Позади у ребят – курс молодого бойца.
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«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга
Новости Беларуси. Они присягнули на верность народу. Около 1000 военнослужащих внутренних войск МВД 27 июня произнесли торжественную клятву, сообщили в программе...
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