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Выпускники вузов подарили Президенту сувенир «Беларусь – мая Радзіма»

27.06.2020 21:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сберечь мир и согласие в обществе, гордиться предками и сохранить традиции. Так, по-отечески, Александр Лукашенко 27 июня напутствовал молодежь на открытии Республиканского бала выпускников в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выпускники вузов подарили Президенту сувенир «Беларусь – мая Радзіма»

Сегодня много заслуженных подарков. Благодарности от Президента и музыкальные – для всех присутствующих. Главе государства выпускники преподнесли сувенир «Беларусь – мая Радзіма». И этим всё сказано.

Выпускники вузов подарили Президенту сувенир «Беларусь – мая Радзіма»

Выпускники вузов подарили Президенту сувенир «Беларусь – мая Радзіма»

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Люди в материале: Евгений Пустовой, Александр Лукашенко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сберечь мир и согласие в обществе, гордиться предками и сохранить традиции. Так, по-отечески, Александр Лукашенко 27 июня напутствовал молодежь на...
 
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