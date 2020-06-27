Выпускники вузов подарили Президенту сувенир «Беларусь – мая Радзіма»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сберечь мир и согласие в обществе, гордиться предками и сохранить традиции. Так, по-отечески, Александр Лукашенко 27 июня напутствовал молодежь на открытии Республиканского бала выпускников в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Сегодня много заслуженных подарков. Благодарности от Президента и музыкальные – для всех присутствующих. Главе государства выпускники преподнесли сувенир «Беларусь – мая Радзіма». И этим всё сказано.









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