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Гастроли, полные залы, телевидение: в США разоблачили фейковый оркестр

27.06.2020 21:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гастроли, полные залы, телевидение: в США разоблачили фейковый оркестр

В США разоблачили фейковый оркестр. Музыканты притворялись, что играют вживую, а сами лишь двигались под фонограмму. Гастроли, полные залы, телевидение, дирижёр – всё это продолжалось несколько лет и приносило стабильный доход.

Слушатели верили. Но первой скрипке в оркестре надоело брать фальшивые ноты, и она всё рассказала. И даже написала книгу. Тут уж, как говорится, недолго музыка играла. Неприятно, конечно. Непрофессионально, обман – можно говорить разное. Но вот ничего противозаконного в исполнении под «фанеру» нет, утверждают юристы. Часто на концертах это делают даже звёзды с мировыми именами.

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В США разоблачили фейковый оркестр. Музыканты притворялись, что играют вживую, а сами лишь двигались под фонограмму. Гастроли, полные залы, телевидение, дирижёр –...
 
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