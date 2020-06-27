Гастроэнтеролог развеял мифы о чае

Источник материала: ОНТ

Популярные мифы о чае развеял гастроэнтеролог Алексей Парамонов, сообщает издание «Аргументы и факты».

Так, одно из распространенных заблуждений, связанных с любимым многими напитком, касается того, что любители крепкого чая рискуют столкнуться с такими проблемами, как повышенное давление и болезни сердца. Доктор объяснил, что чай на самом деле содержит много кофеина, однако современные исследования показали, что с гипертонией он не связан.

Еще один миф о чае – зеленый более полезен, чем черный. Специалист рассказал, что на самом деле принципиальной разницы нет, а кофеина в них содержится примерно одинаковое количество.

Кроме того, Парамонов прокомментировал распространенное мнение о том, что в чай нельзя добавлять молоко, поскольку такое сочетание создает помехи для нормального пищеварения.

Фото: pixabay

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