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«Я не "имитирую общественный протест"». Парень, не прошедший в избирком, записал ответное обращение к Ермошиной

27.06.2020 21:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

29-летний Андрей Карелин из Бобруйска в этом году принял решение участвовать в избирательной кампании. Собирал подписи за Виктора Бабарико, позже решил подать документы на регистрацию в качестве члена избирательной комиссии по месту проживания — на участке № 73 в Первомайском районе Бобруйска. Однако не только не прошел в избирком, но даже не был допущен на заседание комиссии. Жалобу в суд молодой человек подать не успел, вместо этого записал видеообращение к главе ЦИК Лидии Ермошиной.


Фото: Андрей Карелин в ВК

На заседание по утверждению составов участковых комиссий Первомайского района Бобруйска Андрей Карелин утром 23 июня пришел вместе с четырьмя другими бобруйчанами, подававшими документы на регистрацию. Говорит, все были в масках, на входе им измерили температуру.

— В итоге четверым из нас сказали, что у них неправильно оформлены документы. Мне же сообщили, что я не имею права представлять интересы тех 10 избирателей, которые выдвинули меня в члены избиркома. Мол, пусть присутствует любой другой из этих людей — только не я. И это странно, ведь одиннадцатой была моя подпись. Получается, что я не имею права представлять и свои интересы? — недоумевает Андрей.

 
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Времени на то, чтобы привезти на заседание кого-то из соседей, поддержавших его выдвижение в члены избиркома, у молодого человека не было. Он успел лишь позвонить на Горячую линию ЦИК, где, по его словам, ситуацию сочли странной и предложили составить жалобу в письменном виде.

— В этот же день я отправил обращение в электронном варианте в Центризбирком, его переслали в Могилевский облисполком, откуда в четверг, 25 июня, пришел ответ. Сослались на сложную эпидемиологическую ситуацию. Больше всего возмутила фраза о том, что мое присутствие или не присутствие на заседании комиссии не повлияло бы на итоги, — говорит бобруйчанин.


Ответ Карелину на жалобу от Могилевского облисполкома

Обратиться в суд парень не успел — на это у него было всего три дня.

Позже Андрей посмотрел видеообращение Лидии Ермошиной, в котором глава ЦИК, комментируя жалобы по поводу образования участковых комиссий, озвучила известную пословицу про чужой монастырь — мол, туда со своим уставом не ходят.

— Почему монастырь — чужой? Разве выборы не являются открытым процессом?

В итоге Андрей Карелин записал ответное видеообращение — к Лидии Ермошиной, в котором просит главу ЦИК ответить на ряд вопросов. Они интересуют молодого человека как гражданина Беларуси и избирателя.

— Хотелось бы добавить, что я — реальный простой обычный человек и не «имитирую общественный протест». Я не представляю интересы политических и общественных организаций. Я не получал деньги за сбор подписей и готов был на выборах в участковой комиссии работать тоже бесплатно. Мне правда хочется понять, почему Лидия Михайловна считает таких, как я, «противоположной стороной».

Андрей Карелин теперь попытается зарегистрироваться на президентских выборах в качестве наблюдателя, так как «хочется увидеть процесс изнутри и понять, что и как происходит на самом деле».

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29-летний Андрей Карелин не только не прошел в избирком, но даже не был допущен на заседание комиссии. Жалобу в суд молодой человек подать не успел, вместо этого...
 
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