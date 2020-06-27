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Составляем капсульный гардероб для девочки: готовый чек-лист на лето

28.06.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by


Капсульный гардероб — это комплект из базовых вещей, которые очень просто комбинируются между собой. Как правило, одежда принадлежит одному стилю либо выдержана в сочетаемой гамме. В этой статье мы подготовили чек-лист, где собрана базовая летняя одежда для девочки. Сохраняйте!

Содержание:

♦ Что входит в набор капсулы
♦ Какую обувь лучше выбрать
♦ Собираем капсульный гардероб: 6 советов

Что входит в набор капсулы


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Летняя одежда для девочки имеет определенный минимум, которого должно быть достаточно для любой погоды сезона. При минимальном обновлении гардероба можно получить несколько десятков комбинаций. К таким вещам относятся:

  • футболка, топ, туника;
  • блуза, рубашка;
  • платье, сарафан, юбка;
  • бриджи, шорты;
  • джинсы, брюки;
  • кофта, байка, лонгслив;
  • ветровка.

Капсула — это не только базовая одежда, но и белье, полезные аксессуары. В первую очередь на лето следует пополнить запас носков нейтральных оттенков, чтобы ребенок мог их надеть под любую одежду. Колготки понадобятся на прохладную погоду: поскольку летом холодных дней мало, запаситесь хотя бы парой. Не забудьте о солнечных очках и головных уборах (панама, косынка, трикотажная шапочка).

Какую обувь лучше выбрать


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Родителей, неравнодушных ко внешнему виду ребенка, часто волнует вопрос: какую обувь подобрать под летнюю одежду для девочки? Подсказываем.

Босоножки. Хороши в жаркую погоду для прогулок по городу, посещения пляжа, поездок за город. Нельзя сказать, что стильные и удобные изделия полностью безвредны для стопы, поэтому весь день носить их не рекомендуется.

Сандалии. Считаются более комфортной обувью на каждый день. Могут иметь анатомическую подошву или ортопедические стельки, поддерживающие стопу и осанку.

Кроссовки, полуботинки. Какую именно обувь выбирать на прохладную погоду — зависит от вашего вкуса и образа жизни ребенка. Активным девчонкам подойдут легкие кроссовки, остальным больше по душе стильные полуботинки.

Сланцы. Удобная классика для отдыха на даче или у воды. Если ребенку нравится формат обуви с открытой пяткой, присмотрите прочные сабо на низкой подошве — для выхода в город или на праздники.

Собираем капсульный гардероб: 6 советов


Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Капсульная летняя одежда для девочки облегчает вам и ребенку ежедневную подготовку перед выходом из дома — даже если это простая прогулка.

  1. Не совершайте спонтанные покупки. Изучайте гардероб девочки перед посещением магазина, а лучше — запишите, что уже точно есть. Игнорируя этот пункт, вы рискуете взять понравившуюся пеструю вещь, которую в дальнейшем будет сложно с чем-то комбинировать.
  2. Чтобы получить максимум комбинаций одежды, приобретите кофту на молнии или кардиган с пуговицами. Такую вещь можно носить как самостоятельную единицу гардероба или в комплекте с рубашкой, майкой.
  3. Перед покупкой леггинсов постарайтесь отыскать универсальный фасон, который сочетается и с майками, и с платьями.
  4. Если верх комплекта смотрится на девочке в большинстве случаев свежо и гармонично, то к выбору низа рекомендуется подходить тщательно: пусть это будут однотонные и универсальные джинсы, бриджи, юбка.
  5. Не бойтесь покупать базовые вещи немного на вырост: так останется больше шансов, что вещь прослужит гардеробу не один год.
  6. Одно из главных правил — летняя одежда, как и другая базовая, обязана быть качественной и практичной. Так что проверяйте состав.

Боитесь экспериментов с фасонами и цветом или не получается достичь гармоничного сочетания вещей? Советуем обратить внимание на капсулы от популярных производителей или обновить гардероб в одном магазине: в сезонных коллекциях летняя одежда для девочки всегда сочетается между собой. Посмотреть магазины детской одежды рядом можно на TAM.BY.

 
 
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