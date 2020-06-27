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Составляем капсульный гардероб для девочки: готовый чек-лист на лето
Источник материала: Tut.by
Содержание:
Что входит в набор капсулы
Летняя одежда для девочки имеет определенный минимум, которого должно быть достаточно для любой погоды сезона. При минимальном обновлении гардероба можно получить несколько десятков комбинаций. К таким вещам относятся:
Капсула — это не только базовая одежда, но и белье, полезные аксессуары. В первую очередь на лето следует пополнить запас носков нейтральных оттенков, чтобы ребенок мог их надеть под любую одежду. Колготки понадобятся на прохладную погоду: поскольку летом холодных дней мало, запаситесь хотя бы парой. Не забудьте о солнечных очках и головных уборах (панама, косынка, трикотажная шапочка).
Какую обувь лучше выбрать
Родителей, неравнодушных ко внешнему виду ребенка, часто волнует вопрос: какую обувь подобрать под летнюю одежду для девочки? Подсказываем.
Босоножки. Хороши в жаркую погоду для прогулок по городу, посещения пляжа, поездок за город. Нельзя сказать, что стильные и удобные изделия полностью безвредны для стопы, поэтому весь день носить их не рекомендуется.
Сандалии. Считаются более комфортной обувью на каждый день. Могут иметь анатомическую подошву или ортопедические стельки, поддерживающие стопу и осанку.
Кроссовки, полуботинки. Какую именно обувь выбирать на прохладную погоду — зависит от вашего вкуса и образа жизни ребенка. Активным девчонкам подойдут легкие кроссовки, остальным больше по душе стильные полуботинки.
Сланцы. Удобная классика для отдыха на даче или у воды. Если ребенку нравится формат обуви с открытой пяткой, присмотрите прочные сабо на низкой подошве — для выхода в город или на праздники.
Собираем капсульный гардероб: 6 советов
Капсульная летняя одежда для девочки облегчает вам и ребенку ежедневную подготовку перед выходом из дома — даже если это простая прогулка.
Боитесь экспериментов с фасонами и цветом или не получается достичь гармоничного сочетания вещей? Советуем обратить внимание на капсулы от популярных производителей или обновить гардероб в одном магазине: в сезонных коллекциях летняя одежда для девочки всегда сочетается между собой. Посмотреть
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