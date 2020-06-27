Фото Максима Галкина в молодости вызвало ажиотаж в соцсетях

Источник материала: ОНТ

Российский юморист и шоумен Максим Галкин поделился архивными снимками с подписчиками в Instagram и привел в восторг своих поклонников.

44-летний Галкин опубликовал архивное фото, где ему чуть больше 20 лет. Многие признались, что не узнали его.

«Мои фотки из прошлого века», – подписал снимки юморист.

Недавно Максим Галкин показал фото своего отца – известного военачальника.

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