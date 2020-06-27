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Фото Максима Галкина в молодости вызвало ажиотаж в соцсетях

27.06.2020 22:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Фото Максима Галкина в молодости вызвало ажиотаж в соцсетях

Российский юморист и шоумен Максим Галкин поделился архивными снимками с подписчиками в Instagram и привел в восторг своих поклонников.

44-летний Галкин опубликовал архивное фото, где ему чуть больше 20 лет. Многие признались, что не узнали его.

«Мои фотки из прошлого века», – подписал снимки юморист.

Недавно Максим Галкин показал фото своего отца – известного военачальника.

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Российский юморист и шоумен Максим Галкин поделился архивными снимками с подписчиками в Instagram и привел в восторг своих поклонников. 44-летний Галкин опубликовал...
 
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