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Фото Максима Галкина в молодости вызвало ажиотаж в соцсетях
Источник материала: ОНТ
Российский юморист и шоумен Максим Галкин поделился архивными снимками с подписчиками в Instagram и привел в восторг своих поклонников.
44-летний Галкин опубликовал архивное фото, где ему чуть больше 20 лет. Многие признались, что не узнали его.
«Мои фотки из прошлого века», – подписал снимки юморист.
Недавно Максим Галкин показал фото своего отца – известного военачальника.
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Российский юморист и шоумен Максим Галкин поделился архивными снимками с подписчиками в Instagram и привел в восторг своих поклонников. 44-летний Галкин опубликовал...
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