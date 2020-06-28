Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Чем больше живу на земле, тем всё более убеждаюсь в истине: сила слова огромна — она способна и созидать, и разрушать. Добрым словом можно помочь, а злым — убить, довести до нервного истощения. Уверен, что от того, о чем мы ежедневно думаем, говорим, непосредственно зависит наша жизнь. Мы ни в коем случае не должны забывать, что пустопорожние, нелепые разговоры способствуют лишь развитию сплетен, а главное — утечке энергии, даже иммунитета. Кажется, поточил лясы — а силы организма улетучились. Ведь само слово — это энергия!

Не надо говорить попусту, говорить лишнее: ведь словами мы прямо или косвенно влияем на жизненные ситуации. Всё, что мы слышим, впитывается в наш код ДНК, перерастая потом в генетическую программу. Слова — одежда наших мыслей.

Наши разговоры, конечно же, влияют на нашу жизнь. Так, может, стоит лишний раз частенько просто промолчать, чтобы добиться другого важного результата. Давно заметил, что слова «спасибо», «благодарю», «пожалуйста», «будьте любезны» — не просто формулы вежливости, они надежно оберегают нас от негатива со стороны собеседника. Конечно же, надо стремиться произносить эти слова осознанно, а не формально. Слово «спасибо» вообще несет мощнейшую энергетику: вам желают добра, блага. Поэтому отвечать на него «не за что» — не правильно и не мудро!

Нельзя заниматься словесным самобичеванием, утверждая, что «я толстый», «я бедный», «я неуспешный», «я никому не нужен» и т.д. Вы сами даете себе негативную установку не только на сегодня, но и на будущее. Нельзя забывать, что негативные мысли, слова, фразы не способны приводить к счастливой реальности.

Говоря плохое, мы тем самым лишаем себя возможности быть хозяином своей судьбы, своей биографии. Мы должны обязательно задумываться над тем, что и кому говорим. Ибо это влияет на нашу жизнь. Не надо употреблять негативные слова, словосочетания, нужно всегда настраиваться на доброе, качественное, нежное, сердечное. Уверен: если вы хотите изменить свое настоящее и будущее, нужно коренным образом изменять и свои слова, ход мыслей. Наши слова являются мощнейшим инструментом самопрограммирования. Как говорим о своей жизни — так и жить будем! Что мы сегодня заявляем, то и будем иметь завтра.

Нельзя говорить «у меня не получится», «мало ли чего я хочу?!», «не могу», «не умею», «не уверен», «хотеть не вредно», «кто я такой, чтобы…», «я не достоин», «от меня ничего не зависит», «еще не время», «хотелось бы, но…», «это я не могу себе позволить» и т.п. Многое у нас получится, если только захотеть, мы способны что-то изменить, что-то не только на своей родине, но и на планете Земля. Каждый из нас должен стремиться сделать планету лучше и чище. А начать можно просто — очищать свою речь от вульгаризмов, хамства и мата.

Опасная, разрушительная энергия плохих слов способна подорвать даже богатырское здоровье. Никогда не произносите: «лопнуло мое терпение», «нести свой крест», «мне перекрыли кислород», «не перевариваю (кого-то)», «много крови мне попортили», «чтобы жизнь медом не казалась», «чихать я хотел», «все соки из меня выжали», «сыт по горло», «надоело до смерти», «моча в голову ударила» и т.п. Нам кажется, что говорим метафорично, а на самом деле даем установку организму на хвори. Нельзя ни в коем случае включать слова-разрушители в собственную речь. Увы, но некоторые из нас дошли до того, что матом они не ругаются уже, матом они разговаривают. Злые слова, как стрелы, пронзают душу.

Замечу, что наша речь не просто дает установки на болезнь, не просто сообщает, а именно приводит к болезни. Слова-разрушители дают возможность болезни не только жить в нашем организме, но и процветать, прогрессировать.

Нельзя забывать, что людей, особенно родственников, друзей глубоко ранят ваши грубые слова, истерические поучения, наставления.

Ни в коем случае нельзя утверждать, что «моя жизнь болото», «что мое существование на земле беспросветное». Говоря так, мы забываем, что пришли в этом мир радоваться, делать свою жизнь красивой, счастливой, высокодуховной. Мы должны оставить после себя добрый след. А человек, всю жизнь подпитывающий себя словами-разрушителями, на эту миссию просто не способен.

И, наоборот, каждое доброе словечко весит пуд золота. Добрые слова возносят нас к небесам, от них наша душа поет, а сердце вальсирует. Они помогают нам жить и дышать радостно, хорошо, истинно по-человечески.

Нужно только почаще говорить себе: «я смогу», «я хочу», «я намерен», «у меня все получится». Это же самое нужно желать родным и чужим людям, близким и далеким землянам, друзьям и врагам. Не случайно ведь библейская мудрость учит: возлюби ближнего своего! На то она и мудрость. А добрые слова — это слова-крылья, которые позволяют нам, даже находясь на грешной земле, вознестись к небесам, к покою и гармонии.

И нельзя забывать, что слова, идущие от сердца, попадают в самое сердце. От человека к человеку. От собеседника к собеседнику. И как хочется, чтобы больше было среди нас настоящих собеседников…

Константин КОРНЕЛЮК,

г. Витебск.