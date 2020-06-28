О соответствии моющих средств

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Республике Беларусь с 24 апреля 2020 года введено декларирование соответствия синтетических моющих средств для стирки (СМС) по показателям «пенообразующая способность» и «моющая способность». Указанные показатели влияют как на эффективность стирки, так и на безопасность потребителя и сохранность его имущества.

Так, средства моющие синтетические для стирки порошкообразные, гранулированные, агломерированные, формованные (таблетки, блоки и другое), пастообразные, жидкие (в том числе загущенные, включая гели) включены в «Перечень объектов обязательного подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь».

Необходимость введения таких мер обусловлена присутствием на отечественном рынке некачественной продукции.

Декларация о соответствии — это документ, в котором изготовитель или уполномоченное изготовителем лицо либо продавец (поставщик) удостоверяет соответствие продукции техническим требованиям.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия» декларирование соответствия проводится изготовителем или уполномоченным изготовителем лицом либо продавцом путем принятия декларации на основании доказательных материалов. При декларировании СМС в обязательном порядке проводятся испытания продукции по пенообразующей и моющей способностям.

Средства моющие синтетические для стирки относятся к средствам специализированной бытовой химии и покупая его, мы ожидаем, что стирка вещей будет качественной. Введение обязательных требований к моющим средствам по показателям «пенообразующая способность» и «моющая способность» направлено на удовлетворение потребительских ожиданий относительно данной продукции и недопущение поступления на отечественный рынок продукции с низкими потребительскими свойствами.

По вопросам, связанным с подтверждением соответствия, можно обращаться в отдел стандартизации и сертификации РУП «Слуцкий ЦСМС» по адресу: Минская область, 223610, г. Слуцк, ул. Молодежная,10; телефон 8-017-954-57-71; 8-029-101-46-68; факс 8-017-955-86-59; e-mail: slcsms@mail.belpak.by, slutsksert@slutskcsms.by.

Елена Полуянова,

начальник отдела стандартизации и сертификации

РУП «Слуцкий ЦСМС»