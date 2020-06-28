«Будет у нас маленькая Ибица». На пляже № 5 появился фудкорт. Посмотрели, что там есть и почем

Источник материала: Tut.by

Этим летом пляжем № 5 на Минском море заинтересовался общепит. У берега выросла беседка с полноценным кафе, появился шатер для вечеринок, — всего в одном месте установили с десяток точек с едой и напитками. Рассказываем, что там и почем и как заведения отнеслись к тому, что алкоголь здесь продавать нельзя.





Зона общепита на пляже № 5 — это две основные точки притяжения: с одной стороны у берега работает терраса-кафе «Пляж № 5» и фудтраки рядом с ним помельче, с другой — Nirvana Beach, где работает комплекс небольших лотков. И с одной и с другой стороны кроме еды и напитков предлагают активности: тренировки на открытом воздухе и вечеринки. Алкоголь в прибережной зоне продавать запрещено.

«Пляж № 5». «Раньше сервис тут был не очень. Мы рискнули»





Беседку кафе «Пляж № 5» отстроили под 54 посадочных места. Управляющая кафе Екатерина Титова говорит, что ежедневно по вечерам заведение полное.

— По весне, когда мы поняли, что никто никуда не уедет, а время проводить где-то надо на пляже, рискнули сделать это место. Так как раньше сервис тут был не очень. Но пока нам нравится и гости очень довольны. Они очень благодарны за то, что мы построили такое капитальное строение с сервисом. Мы попытались приблизиться к европейским пляжным стандартам. Мы первые, надеюсь, подтянутся остальные и будет у нас маленькая Ибица.

Алкоголь в прибережной зоне продавать запрещено, уточняем, как выходили из этой ситуации. Титова показывает шардоне, но безалкогольное.













Меню в кафе европейское. Салат из свежих овощей тут стоит 8,50 рублей, классический говяжий бургер — 8 рублей, картофель по-бельгийски с колбаской будет стоить от 8 рублей, среди позиций есть также холодник за 5,50.

В планах руководителей кафе установить снаружи еще около 20 мест и организовать под шатром вечеринки с диджей сетом. Они будут проходить по пятницам и субботам c 14.00 до 24.00. По субботам в 11.00 тут будут бесплатные тренировки от фитнес-центра Lifestyle.













Рядом с кафе есть точки с мороженым, бургеры и лимонады от Doodah King, трак от Bulba Frites, привычная государственная точка с красной палаткой, которой наш фотограф дал изящное название: «Винтаж».

Nirvana Beach с мексиканской кухней





Nirvana Beach расположен с другой стороны — это зона с пятью точками — с едой, мороженым, напитками, кальянами, а также местом для вечеринок. Это проект Саши Соловейчик. В пятницу здесь заканчивали основные работы по возведению точек и готовились к первой вечеринке.

— Люди бывают разные, они в основном хотят покупать пиво, хотят покупать вино, алкоголь. Но мы с управляющей с «Пляжа № 5» едины во мнении, что алкоголь нам только мешает. Одна драка на нашей территории — это уже совсем другая ответственность, — говорит Соловейчик о запретах продавать алкоголь в прибережной зоне.

Здесь будет работать бар с пятью монококтейлями, в которых просто не будет алкогольного ингредиента.





Также у фотозоны будет работать диджей, но вечеринки у Nirvana Beach будут проходить реже, чем у соседей — раз в две недели.

— Мы хотим кормить людей нормальной едой, это наша цель для Минска. Чтобы люди перестали есть пересушенный шашлык.

Для этого в Nirvana Beach разработали мексиканское меню. Например, тут можно поесть свиные ребра в глазури за 10 рублей, салат с арбузом, сыром фета и грецким орехом за 7 рублей, кесадилью с курицей за 10 рублей, тако с говядиной за 8, начос с гуакамоле за 6.

Рядом с точкой Nirvana Beach есть павильон с привычным меню, где продают хот-доги по 4,5−5 рублей, сеты с картошкой фри и мясом по 8−9 рублей, есть даже драники по 3,5 рубля.

Об инфраструктуре — всем, что касается света, воды, стульев, зонтов и шезлонгов — с большего предприниматели позаботились сами. Местные коммунальные службы организовывают сбор мусора, обслуживают биотулеты.









Днем отдыхающие говорят: хорошо, что алкоголя нет в продаже, так как пляж больше рассчитан на семейный отдых с детьми. Еда для таких семей не в приоритете — мол, все равно приносят с собой, а детям можно купить и мороженое. Но вечером для взрослых, говорят люди, здесь будет неплохо.

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