ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Будет у нас маленькая Ибица». На пляже № 5 появился фудкорт. Посмотрели, что там есть и почем

28.06.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Этим летом пляжем № 5 на Минском море заинтересовался общепит. У берега выросла беседка с полноценным кафе, появился шатер для вечеринок, — всего в одном месте установили с десяток точек с едой и напитками. Рассказываем, что там и почем и как заведения отнеслись к тому, что алкоголь здесь продавать нельзя.


Зона общепита на пляже № 5 — это две основные точки притяжения: с одной стороны у берега работает терраса-кафе «Пляж № 5» и фудтраки рядом с ним помельче, с другой — Nirvana Beach, где работает комплекс небольших лотков. И с одной и с другой стороны кроме еды и напитков предлагают активности: тренировки на открытом воздухе и вечеринки. Алкоголь в прибережной зоне продавать запрещено.

«Пляж № 5». «Раньше сервис тут был не очень. Мы рискнули»


Беседку кафе «Пляж № 5» отстроили под 54 посадочных места. Управляющая кафе Екатерина Титова говорит, что ежедневно по вечерам заведение полное.

—  По весне, когда мы поняли, что никто никуда не уедет, а время проводить где-то надо на пляже, рискнули сделать это место. Так как раньше сервис тут был не очень. Но пока нам нравится и гости очень довольны. Они очень благодарны за то, что мы построили такое капитальное строение с сервисом. Мы попытались приблизиться к европейским пляжным стандартам. Мы первые, надеюсь, подтянутся остальные и будет у нас маленькая Ибица.

Алкоголь в прибережной зоне продавать запрещено, уточняем, как выходили из этой ситуации. Титова показывает шардоне, но безалкогольное.




Меню в кафе европейское. Салат из свежих овощей тут стоит 8,50 рублей, классический говяжий бургер — 8 рублей, картофель по-бельгийски с колбаской будет стоить от 8 рублей, среди позиций есть также холодник за 5,50.

В планах руководителей кафе установить снаружи еще около 20 мест и организовать под шатром вечеринки с диджей сетом. Они будут проходить по пятницам и субботам c 14.00 до 24.00. По субботам в 11.00 тут будут бесплатные тренировки от фитнес-центра Lifestyle.




Рядом с кафе есть точки с мороженым, бургеры и лимонады от Doodah King, трак от Bulba Frites, привычная государственная точка с красной палаткой, которой наш фотограф дал изящное название: «Винтаж».

Nirvana Beach с мексиканской кухней


Nirvana Beach расположен с другой стороны — это зона с пятью точками — с едой, мороженым, напитками, кальянами, а также местом для вечеринок. Это проект Саши Соловейчик. В пятницу здесь заканчивали основные работы по возведению точек и готовились к первой вечеринке.

— Люди бывают разные, они в основном хотят покупать пиво, хотят покупать вино, алкоголь. Но мы с управляющей с «Пляжа № 5» едины во мнении, что алкоголь нам только мешает. Одна драка на нашей территории — это уже совсем другая ответственность, — говорит Соловейчик о запретах продавать алкоголь в прибережной зоне.

Здесь будет работать бар с пятью монококтейлями, в которых просто не будет алкогольного ингредиента.


Также у фотозоны будет работать диджей, но вечеринки у Nirvana Beach будут проходить реже, чем у соседей — раз в две недели.

— Мы хотим кормить людей нормальной едой, это наша цель для Минска. Чтобы люди перестали есть пересушенный шашлык.

Для этого в Nirvana Beach разработали мексиканское меню. Например, тут можно поесть свиные ребра в глазури за 10 рублей, салат с арбузом, сыром фета и грецким орехом за 7 рублей, кесадилью с курицей за 10 рублей, тако с говядиной за 8, начос с гуакамоле за 6.

Рядом с точкой Nirvana Beach есть павильон с привычным меню, где продают хот-доги по 4,5−5 рублей, сеты с картошкой фри и мясом по 8−9 рублей, есть даже драники по 3,5 рубля.

Об инфраструктуре — всем, что касается света, воды, стульев, зонтов и шезлонгов — с большего предприниматели позаботились сами. Местные коммунальные службы организовывают сбор мусора, обслуживают биотулеты.



Днем отдыхающие говорят: хорошо, что алкоголя нет в продаже, так как пляж больше рассчитан на семейный отдых с детьми. Еда для таких семей не в приоритете — мол, все равно приносят с собой, а детям можно купить и мороженое. Но вечером для взрослых, говорят люди, здесь будет неплохо.

Читайте также

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

App Store Google Play

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посмотрели, как работает фудкорт на пляже № 5, что там будет и сколько стоит еда.
 
Новости дня
Новости разные
 
Максим Витус сыграл сто матчей в составе брестского «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

27.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
28.06.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика