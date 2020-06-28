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Два человека погибли при стрельбе в Калифорнии

28.06.2020 08:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Два человека погибли при стрельбе в Калифорнии

В сортировочном центре Walmart в Калифорнии (США) в результате стрельбы погибли два человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Инцидент произошел в городе Ред-Блафф 28 июня в 01:30 по минскому времени (27 июня 15:30 по местному времени).

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на телеканал KRCR, стрелявший по людям был ранен и госпитализирован. Также в больницу были доставлены четверо пострадавших и двое погибших. Стрельба произошла во время пересменки.

К сортировочному центру прибыли не менее пяти машин скорой помощи, а также пожарные и полицейские. Очевидцы слышали порядка 50 выстрелов. В ходе инцидента в двери здания въехал белый автомобиль.

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В сортировочном центре Walmart в Калифорнии (США) в результате стрельбы погибли два человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на The New York Times. Инцидент произошел в...
 
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