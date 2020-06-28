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Два человека погибли при стрельбе в Калифорнии
Источник материала: ОНТ
В сортировочном центре Walmart в Калифорнии (США) в результате стрельбы погибли два человека. Об этом
Инцидент произошел в городе Ред-Блафф 28 июня в 01:30 по минскому времени (27 июня 15:30 по местному времени).
Как
К сортировочному центру прибыли не менее пяти машин скорой помощи, а также пожарные и полицейские. Очевидцы слышали порядка 50 выстрелов. В ходе инцидента в двери здания въехал белый автомобиль.
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В сортировочном центре Walmart в Калифорнии (США) в результате стрельбы погибли два человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на The New York Times. Инцидент произошел в...
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