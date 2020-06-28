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Виктория Боня набрала 6 килограммов за карантин
Источник материала: ОНТ
Известная российская телеведущая Виктория Бония призналась, что за время карантина набрала 6 лишних килограммов. Об этом бывшая участница шоу «Дом-2» рассказала в Instagram.
Подписчики Виктории отметили, что она прекрасна в любом весе. Некоторые люди даже советуют телеведущей набрать еще несколько килограммов.
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Известная российская телеведущая Виктория Бония призналась, что за время карантина набрала 6 лишних килограммов. Об этом бывшая участница шоу «Дом-2» рассказала...
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