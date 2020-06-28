|
Как будто вернулась из отпуска. Десять лучших бронзаторов для лица и тела
Источник материала: Tut.by
Получится ли у белорусов в этом году позагорать на морском побережье — вопрос открытый: даже курортные страны пока не спешат открывать для нас свои границы. Но отчаиваться не стоит: создать на коже эффект южного загара можно даже без поездки на море.
Специально для вас мы собрали десятку бронзирующих средств — автозагаров, шиммеров и бронзеров — в двух ценовых категориях: до 35 рублей и до 100 рублей. Любой из этих продуктов могут купить жители Беларуси, и мы старались выбрать именно те средства, которые доступны онлайн.
Не забывайте о том, что ни один автозагар не сработает как надо без предварительной подготовки кожи: перед тем, как нанести его на кожу, примите душ с использованием скраба или мочалки средней жесткости.
ST.MORIZ Fast tanning mousse
Этот мусс появляется в нашем топе автозагаров ежегодно — и не без причины. Легко распределяется, имеет цветовой индикатор (вы сразу видите, куда нанесли средство, а куда — нет) и быстро проявляется. Что еще нужно от автозагара? Ах, да — чтобы ложился и смывался равномерно. Но и тут мусс от St. Moriz не спасовал: никаких пятен в процессе носки — а это 5−7 дней — не появится.
Не будем лукавить — один нюанс у продукта все же есть: его нужно наносить специальной рукавичкой. Но, по опыту, использовать рукавичку (такие есть у разных брендов) лучше с любым автозагаром — так даже самый капризный бронзатор ляжет равномерно.
URIAGE Bariesun Self-tanning spray
Автозагар от аптечного бренда Uriage — достаточно бюджетная находка для обладательниц чувствительной, склонной к аллергическим реакциям кожи. Проявляется «поцелуй солнца» уже через час после нанесения и выглядит очень натурально. К слову, втирать в кожу ничего не придется: дозатор здесь очень мелкодисперсный и распыляет средство максимально равномерно.
Из минусов средства — скромный объем: расходуется он очень быстро.
LANCASTER Sun 365 Self tanning jelly
У премиальной марки Lancaster есть несколько линеек автобронзантов. Но мы все же рекомендуем остановиться на конкретном средстве — гелевом автозагаре для тела. Почему именно он? Во-первых, из-за текстуры: средство очень быстро впитывается и не оставляет после себя липкости (зато оставляет легкий оттенок — удобно, так не пропустите ни одной зоны). Во-вторых, из-за скорости: средиземноморский загар проявляется спустя 2−3 часа.
COLLISTAR Magic drops Self-tanning concentrate
А для тех, кто любит «загорать» постепенно, мы рекомендуем концентрат от бренда Collistar. Стоимость у него выше среднего, зато расход невероятно экономичный: хорошо, если успеете использовать до конца срока годности.
Концентрат нужно добавлять в свой дневной крем ежедневно: спустя пару дней вы получите эффект отпуска на Бали. Кстати, наносить средство можно не только на тело, но и на лицо.
MARKELL Perfect shine. Лосьон-хайлайтер для тела Bronze
Если вы не уверены в своих силах и боитесь даже самых удачных автозагаров, попробуйте сияющие кремы и лосьоны для тела: результат аналогичный, но смыть, если что-то пошло не так, куда проще. Подобные средства можно найти даже у белорусских производителей — например у Markell.
Хайлайтер для тела от Markell вряд ли сделает вас экстремально загорелой, но легкий оттенок и сияние однозначно придаст. Имейте в виду, что фиксация у продукта средняя: в сильную жару он просто «уплывет» с кожи.
«Белита-М» Aurum масло увлажняющее с золотым блеском для лица и тела
А вот с маслом от «Белита-М» у вас есть все шансы стать бронзовой богиней: за счет мелкого шиммера оно дает весьма заметный эффект загара. Средство быстро впитывается и не оставляет жирных следов на одежде. А вот блестки оказаться на платье вполне могут: стойкость у продукта средняя.
MIXIT Euphoria. Мерцающий бронзатор для тела
Жидкие бронзеры для тела с эффектом загара на один раз можно найти и у Mixit. Мы, к примеру, голосуем за недавнюю новинку марки — лосьон с мелкодисперсным шиммером Euphoria. Результат от применения средства очень выраженный — вы будто съездили на море, но держится ровно до первого контакта с водой.
YVES ROCHER Monoi de Tahiti Moisturizing pearly oil
Масло с блестками есть и у сетевой марки Yves Rocher. Шиммер здесь довольно крупный, поэтому масло, скорее, сияющее, нежели бронзирующее. Впрочем, эффект легкого загара все же имеется — как и приятный аромат цветков тиаре.
WIBO Beach cruiser HD body and face bronzer
Переходим к категории сухих бронзеров — тех, что обычно используют в макияже лица, но при большом желании можно нанести и на тело. Первый в этом списке — Beach cruiser от бюджетной польской марки Wibo: пудра с легким эффектом сияния в объеме, которого хватит, как принято говорить, даже вашим внукам.
Бронзер представлен в трех оттенках. Мы рекомендуем присмотреться к первым двум — они отличаются не столько интенсивностью, сколько температурой.
THE BALM Take home the bronze
И вариант для любителей подороже — бронзер от The Balm. Вообще, у марки есть несколько бронзеров-бестселлеров: мы готовы поручиться за качество любого из них. Однако светлокожим барышням, скорее всего, придется по вкусу именно Take home the bronze в оттенке Oliver: очень мягкий цвет без излишней красноты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Словно вернулась с Бали. Обзор средств для автозагара.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)