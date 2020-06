Как будто вернулась из отпуска. Десять лучших бронзаторов для лица и тела

Источник материала: Tut.by

Получится ли у белорусов в этом году позагорать на морском побережье — вопрос открытый: даже курортные страны пока не спешат открывать для нас свои границы. Но отчаиваться не стоит: создать на коже эффект южного загара можно даже без поездки на море.

Специально для вас мы собрали десятку бронзирующих средств — автозагаров, шиммеров и бронзеров — в двух ценовых категориях: до 35 рублей и до 100 рублей. Любой из этих продуктов могут купить жители Беларуси, и мы старались выбрать именно те средства, которые доступны онлайн.

Не забывайте о том, что ни один автозагар не сработает как надо без предварительной подготовки кожи: перед тем, как нанести его на кожу, примите душ с использованием скраба или мочалки средней жесткости.

ST.MORIZ Fast tanning mousse

Этот мусс появляется в нашем топе автозагаров ежегодно — и не без причины. Легко распределяется, имеет цветовой индикатор (вы сразу видите, куда нанесли средство, а куда — нет) и быстро проявляется. Что еще нужно от автозагара? Ах, да — чтобы ложился и смывался равномерно. Но и тут мусс от St. Moriz не спасовал: никаких пятен в процессе носки — а это 5−7 дней — не появится.

Не будем лукавить — один нюанс у продукта все же есть: его нужно наносить специальной рукавичкой. Но, по опыту, использовать рукавичку (такие есть у разных брендов) лучше с любым автозагаром — так даже самый капризный бронзатор ляжет равномерно.





URIAGE Bariesun Self-tanning spray

Автозагар от аптечного бренда Uriage — достаточно бюджетная находка для обладательниц чувствительной, склонной к аллергическим реакциям кожи. Проявляется «поцелуй солнца» уже через час после нанесения и выглядит очень натурально. К слову, втирать в кожу ничего не придется: дозатор здесь очень мелкодисперсный и распыляет средство максимально равномерно.

Из минусов средства — скромный объем: расходуется он очень быстро.





LANCASTER Sun 365 Self tanning jelly

У премиальной марки Lancaster есть несколько линеек автобронзантов. Но мы все же рекомендуем остановиться на конкретном средстве — гелевом автозагаре для тела. Почему именно он? Во-первых, из-за текстуры: средство очень быстро впитывается и не оставляет после себя липкости (зато оставляет легкий оттенок — удобно, так не пропустите ни одной зоны). Во-вторых, из-за скорости: средиземноморский загар проявляется спустя 2−3 часа.





COLLISTAR Magic drops Self-tanning concentrate

А для тех, кто любит «загорать» постепенно, мы рекомендуем концентрат от бренда Collistar. Стоимость у него выше среднего, зато расход невероятно экономичный: хорошо, если успеете использовать до конца срока годности.

Концентрат нужно добавлять в свой дневной крем ежедневно: спустя пару дней вы получите эффект отпуска на Бали. Кстати, наносить средство можно не только на тело, но и на лицо.





MARKELL Perfect shine. Лосьон-хайлайтер для тела Bronze

Если вы не уверены в своих силах и боитесь даже самых удачных автозагаров, попробуйте сияющие кремы и лосьоны для тела: результат аналогичный, но смыть, если что-то пошло не так, куда проще. Подобные средства можно найти даже у белорусских производителей — например у Markell.

Хайлайтер для тела от Markell вряд ли сделает вас экстремально загорелой, но легкий оттенок и сияние однозначно придаст. Имейте в виду, что фиксация у продукта средняя: в сильную жару он просто «уплывет» с кожи.





«Белита-М» Aurum масло увлажняющее с золотым блеском для лица и тела

А вот с маслом от «Белита-М» у вас есть все шансы стать бронзовой богиней: за счет мелкого шиммера оно дает весьма заметный эффект загара. Средство быстро впитывается и не оставляет жирных следов на одежде. А вот блестки оказаться на платье вполне могут: стойкость у продукта средняя.





MIXIT Euphoria. Мерцающий бронзатор для тела

Жидкие бронзеры для тела с эффектом загара на один раз можно найти и у Mixit. Мы, к примеру, голосуем за недавнюю новинку марки — лосьон с мелкодисперсным шиммером Euphoria. Результат от применения средства очень выраженный — вы будто съездили на море, но держится ровно до первого контакта с водой.





YVES ROCHER Monoi de Tahiti Moisturizing pearly oil

Масло с блестками есть и у сетевой марки Yves Rocher. Шиммер здесь довольно крупный, поэтому масло, скорее, сияющее, нежели бронзирующее. Впрочем, эффект легкого загара все же имеется — как и приятный аромат цветков тиаре.





WIBO Beach cruiser HD body and face bronzer

Переходим к категории сухих бронзеров — тех, что обычно используют в макияже лица, но при большом желании можно нанести и на тело. Первый в этом списке — Beach cruiser от бюджетной польской марки Wibo: пудра с легким эффектом сияния в объеме, которого хватит, как принято говорить, даже вашим внукам.

Бронзер представлен в трех оттенках. Мы рекомендуем присмотреться к первым двум — они отличаются не столько интенсивностью, сколько температурой.





THE BALM Take home the bronze

И вариант для любителей подороже — бронзер от The Balm. Вообще, у марки есть несколько бронзеров-бестселлеров: мы готовы поручиться за качество любого из них. Однако светлокожим барышням, скорее всего, придется по вкусу именно Take home the bronze в оттенке Oliver: очень мягкий цвет без излишней красноты.