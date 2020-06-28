|
С 3 июля возобновляется движение автобусов по маршрутам «Брест-Белосток-Брест» и «Брест-Тересполь-Брест»
28.06.2020 10:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Руководство ОАО «Брестский автобусный парк» сообщает Вам, что с 03.07.2020 года возобновляется движение автобуса по международному регулярному маршруту «Брест-Белосток-Брест», отправлением от АВ г.Бреста в 05:00 (время местное), от АВ г.Белосток – 12:40 (время местное) по понедельникам и пятницам.
Из расписания движения автобуса в обратном направление (Белосток-Брест) исключается остановочный пункт Бельск-Подляски.
Руководство ОАО «Брестский автобусный парк» сообщает, что с 03.07.2020 года возобновляется движение автобуса по международному регулярному маршруту «Брест-Тересполь-Брест», отправлением от АВ г.Бреста в 11:20 (время местное), из г.Тересполь – 16:00 (время местное) по понедельникам и пятницам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 3 июля возобновляется движение автобусов по маршрутам «Брест-Белосток-Брест» и «Брест-Тересполь-Брест»
Руководство ОАО «Брестский автобусный парк» сообщает Вам, что с 03.07.2020 года возобновляется движение автобуса по международному регулярному маршруту...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)