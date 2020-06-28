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История одной фотографии: Зонд NASA сделал снимок, подлетев ближе всего к Солнцу за всю историю

28.06.2020 10:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

История одной фотографии: Зонд NASA сделал снимок, подлетев ближе всего к Солнцу за всю историю

В 2018 году широкодиапазонный тепловизор для солнечного зонда Parker Solar Probe сделал самую ближнюю на данный момент фотографию Солнца. Об этом сообщало агентство NASA.

Источник составил схему, продемонстрировав, насколько Parker Solar Probe был ближе к Солнцу, чем его «конкуренты».


Земля расположена на расстоянии 149 600 000 км от Солнца. Parker Solar Probe находился в 27 197 913 км от единственной звезды Солнечной системы. С устройства была сделана следующая фотография:


Фото: NASA

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В 2018 году широкодиапазонный тепловизор для солнечного зонда Parker Solar Probe сделал самую ближнюю на данный момент фотографию Солнца. Об этом сообщало агентство NASA....
 
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