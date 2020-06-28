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История одной фотографии: Зонд NASA сделал снимок, подлетев ближе всего к Солнцу за всю историю
Источник материала: ОНТ
В 2018 году широкодиапазонный тепловизор для солнечного зонда Parker Solar Probe сделал самую ближнюю на данный момент фотографию Солнца. Об этом
Источник составил схему, продемонстрировав, насколько Parker Solar Probe был ближе к Солнцу, чем его «конкуренты».
Земля расположена на расстоянии 149 600 000 км от Солнца. Parker Solar Probe находился в 27 197 913 км от единственной звезды Солнечной системы. С устройства была сделана следующая фотография:
Фото: NASA
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В 2018 году широкодиапазонный тепловизор для солнечного зонда Parker Solar Probe сделал самую ближнюю на данный момент фотографию Солнца. Об этом сообщало агентство NASA....
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