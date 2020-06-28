Полузащитник БАТЭ Драгун высказался о выборах

Источник материала: Tut.by

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун в интервью на Youtube-канале «Жизнь-малина» рассказал о том, будет ли голосовать на выборах президента Беларуси в этом году.



Фото: БАТЭ

— Ты на выборы пойдешь в этом году?

— Пойду. Один раз ходил уже, но очень давно. Мне было около 20−22 лет. За кого — не скажу. У нас тайные выборы.

— Ты определился, за кого будешь голосовать?

— Пока нет, но есть симпатии к некоторым кандидатам. Еще до выборов далеко, и будет интересно понаблюдать за происходящим. Не скажу, что углублен в тематику, но, когда на каждом сайте и углу кричат по поводу пикетов, то в любом случае будешь в курсе.

— Раньше ты этим интересовался или только в этом году?

— Да я и не ходил [по выборам] особо раньше. Это не моя война. Да, мне интересно, что будет с выборами и как они пройдут, но тяжело рассуждать о том, чего я действительно не знаю. Финансовая грамотность примерно так же далека от меня, как политика, но финансовой грамотностью мне надо заниматься, чтобы видеть рост. Мне это интересно, а политика мне не интересна, — сказал Драгун.