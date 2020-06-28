Готовьте каноэ – будет гроза. Точный прогноз погоды в Беларуси

Источник материала: KYKY

Вчера в Минске дождь лил так, будто небо прорвало на осадки после долгой и сильной жары. Это была разовая акция «подачи воды» в город? Нет. На сегодня, 28 июня, Белгидромет объявил штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.

По прогнозу синоптиков, сегодня до 15:00 не только в Минске, но и в большинстве других районов страны пройдут грозы и ливни (возможно, большой шторм минует только Гродно и Брест). Ветер ожидается с порывами до 15-20 м/с. Но жара не уйдет: в Беларуси ожидается +23..+29°C. В Минске температура воздуха днем будет +23..+25°C, а вечером – +20..+22°C. Так что не забывайте дома зонтики, господа.