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Готовьте каноэ – будет гроза. Точный прогноз погоды в Беларуси

28.06.2020 11:48 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера в Минске дождь лил так, будто небо прорвало на осадки после долгой и сильной жары. Это была разовая акция «подачи воды» в город? Нет. На сегодня, 28 июня, Белгидромет объявил штормовое предупреждение – оранжевый уровень опасности.

По прогнозу синоптиков, сегодня до 15:00 не только в Минске, но и в большинстве других районов страны пройдут грозы и ливни (возможно, большой шторм минует только Гродно и Брест). Ветер ожидается с порывами до 15-20 м/с. Но жара не уйдет: в Беларуси ожидается +23..+29°C. В Минске температура воздуха днем будет +23..+25°C, а вечером – +20..+22°C. Так что не забывайте дома зонтики, господа. 

Читайте по теме: В Беларуси тоже можно провести потрясный отпуск. Этот тест скажет, куда ехать именно вам

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Вчера в Минске дождь лил так, будто небо прорвало на осадки после долгой и сильной жары. Это была разовая акция «подачи воды» в город? Нет. На сегодня, 28 июня,...
 
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