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В Минске спасатели пришли на помощь оказавшимся вдали от мамы утятам

28.06.2020 14:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Днём 28 июня в Минске спасатели пришли на помощь утятам.

Как сообщает Минское ГУМЧС, в акватории Цнянского водохранилища четыре утёнка отстали от мамы. Поскольку в момент поступления звонка от очевидца помощь людям не требовалась, спасатели выехали спасать птенцов.

В Минске спасатели пришли на помощь оказавшимся вдали от мамы утятам
Фото: Минское ГУМЧС 

Операция прошла успешно, утята были возвращены матери.

Ранее в июне спасатели помогли застрявшей в болоте в Крупском районе лошади. Животное вытаскивали с использованием техники – подробнее здесь.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Днём 28 июня в Минске спасатели пришли на помощь утятам. Как сообщает Минское ГУМЧС, в акватории Цнянского водохранилища четыре утёнка отстали от...
 
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