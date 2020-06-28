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В Минске спасатели пришли на помощь оказавшимся вдали от мамы утятам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Днём 28 июня в Минске спасатели пришли на помощь утятам.
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Операция прошла успешно, утята были возвращены матери.
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Новости Беларуси. Днём 28 июня в Минске спасатели пришли на помощь утятам. Как сообщает Минское ГУМЧС, в акватории Цнянского водохранилища четыре утёнка отстали от...
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