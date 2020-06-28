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Расписание движения общественного транспорта в Минске изменится 3-5 июля

28.06.2020 13:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Расписание движения общественного транспорта в Минске изменится 3-5 июляМинске изменится 3-5 июля" class="one-news__figure-img">

В июле из-за переноса рабочих дней изменится расписание общественного транспорта в Минске. Об этом информирует «Минсктранс».

3 и 5 июля автобусы будут ходить по графику воскресных дней. Автобус №32С при этом пойдет по графику субботы 3 и 4 июля.

Троллейбусы будут двигаться по расписанию субботы 3 и 4 июля, по графику воскресенья – 5 июля.

3 и 4 июля трамваи будут двигаться по графику выходного дня.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В июле из-за переноса рабочих дней изменится расписание общественного транспорта в Минске. Об этом информирует «Минсктранс». 3 и 5 июля автобусы будут ходить по...
 
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