В Польше начались выборы президента

Президентские выборы начались в Польше сегодня в 7.00 по местному времени (8.00 — по минскому) на всей территории страны. Голосование проводится на 27 230 участках, которые будут работать до 21.00 (22.00 по минскому времени), сообщает ТАСС.

На пост президента претендуют 11 человек, в том числе действующий польский лидер Анджей Дуда, который баллотируется на второй срок. Правом отдать свой голос располагают более 30 млн поляков, из которых 387 тыс. — за границей.

Из-за пандемии голосование проводится по смешанному принципу — классическим способом с организацией избирательных участков и по почте для лиц, находящихся на карантине, и всех желающих после подачи соответствующей заявки. По всей стране воспользоваться возможностью дистанционного волеизъявления решили 190 тыс. человек, которые заранее получили специальные пакеты для голосования. Услугами почты воспользовались и большинство находящихся за рубежом. Всего было разослано 528 тыс. таких пакетов.

На участках действуют усиленные санитарные меры. Между членами избирательных комиссий, регистрирующих граждан, должна соблюдаться дистанция не менее 1,5 м. Их сотрудники обеспечены защитными масками и перчатками. На входах установлены средства для дезинфекции рук.

Все граждане, находящиеся в помещении участка, должны закрывать рот и нос маской или платком. В момент проверки документов маску можно буквально на секунду снять. Избирком просит людей приносить свои авторучки. На одного человека должно приходиться не менее 4 кв.м свободной площади.

Государственная избирательная комиссия планирует обнародовать окончательные официальные итоги голосования не позднее 1 июля. Рзультаты экзитполов — опросов избирателей центрами исследования общественного мнения — станут известны сразу после закрытия участков.

БелТА