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«Торпедо-БелАЗ» одержало минимальную победу над «Витебском»
Источник материала: Tut.by
На воскресенье запланировано три матча чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге.
Лидеры провели свои поединки в субботу, а сегодня свои встречи проводят команды, которые пытаются навязать им борьбу за еврокубковые места.
«Торпедо-БелАЗ» — «Витебск» — 1:0.
«Торпедо-БелАЗ»: Сямук, Щербо, Яшин, Бордачев, Устинов, Премудров, Хачатурян (к), Велозо, Габриэл Рамос, Журневич (Афанасьев, 66), Горбачик (Николаевич, 46).
«Витебск»: Сороко, Скитов (к), Чалов, Карамушка, Назаренко, Волков, Каленчук, Ксенофонтов (Вандерсон, 46), Гуренко, Сантос (Васильев, 73), Матвеенко.
Гол: 1:0 — Габриэл Рамос (69).
Матч проходил в равной борьбе, обе команды имели хорошие шансы отличиться, но свой момент реализовал лишь Габриэль Рамос.
Далее играют.
18.00 «Рух» — «Белшина»;
20.00 «Городея» — «Ислочь».
В пятничных играх «Энергетик-БГУ» разгромил «Славию» — 5:0, а «Смолевичи» одолели «Слуцк» — 2:1.
В субботу «Минск» сыграл вничью с «Шахтером» — 1:1, «Неман» обыграл брестское «Динамо» — 1:0, а БАТЭ проиграл дома «Динамо» из Минска — 0:2.
Положение в чемпионате после 27 июня.
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На воскресенье запланировано три матча чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге.
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