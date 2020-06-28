«Торпедо-БелАЗ» одержало минимальную победу над «Витебском»

Источник материала: Tut.by

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На воскресенье запланировано три матча чемпионата Беларуси по футболу в Высшей лиге.

Лидеры провели свои поединки в субботу, а сегодня свои встречи проводят команды, которые пытаются навязать им борьбу за еврокубковые места.

«Торпедо-БелАЗ» — «Витебск» — 1:0.

«Торпедо-БелАЗ»: Сямук, Щербо, Яшин, Бордачев, Устинов, Премудров, Хачатурян (к), Велозо, Габриэл Рамос, Журневич (Афанасьев, 66), Горбачик (Николаевич, 46).

«Витебск»: Сороко, Скитов (к), Чалов, Карамушка, Назаренко, Волков, Каленчук, Ксенофонтов (Вандерсон, 46), Гуренко, Сантос (Васильев, 73), Матвеенко.

Гол: 1:0 — Габриэл Рамос (69).



Фото: «Торпедо-БелАЗ»

Матч проходил в равной борьбе, обе команды имели хорошие шансы отличиться, но свой момент реализовал лишь Габриэль Рамос.

Далее играют.

18.00 «Рух» — «Белшина»;

20.00 «Городея» — «Ислочь».

В пятничных играх «Энергетик-БГУ» разгромил «Славию» — 5:0, а «Смолевичи» одолели «Слуцк» — 2:1.

В субботу «Минск» сыграл вничью с «Шахтером» — 1:1, «Неман» обыграл брестское «Динамо» — 1:0, а БАТЭ проиграл дома «Динамо» из Минска — 0:2.





Положение в чемпионате после 27 июня.

Команда Матчи Очки БАТЭ 15 30 «Шахтер» 15 27 «Энергетик-БГУ» 15 26 «Неман» 15 26 «Динамо» (Брест) 15 25 «Торпедо-БелАЗ» 14 23 «Динамо» (Минск) 15 23 «Витебск» 14 21 «Ислочь» 14 20 ФК «Слуцк» 15 18 «Славия» 15 18 «Рух» 14 16 ФК «Городея» 14 15 ФК «Минск» 13 14 ФК «Смолевичи» 14 10 «Белшина» 14 6

Подробная таблица чемпионата Беларуси по футболу

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