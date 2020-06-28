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Почему чёрные копатели помогают находить захоронения бойцов Красной армии
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Сергей Верас:
Реакция на анонимные сообщения мгновенная. Предварительные работы, и на место выезжают поисковики. Они своего рода монополисты. Только прошедшие подготовку в специальном центре военнослужащие могут исследовать неустановленные захоронения, судьбы останков солдат разных армий, находящихся в белорусской земле.
Вот, это результат работы черных копателей.
Деревяшка втыкалась бы. Это кость, она не втыкается вообще.
Геннадий, вперед.
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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