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Почему чёрные копатели помогают находить захоронения бойцов Красной армии

28.06.2020 18:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Сергей Верас:
Именно здесь начиналась Калинковичско-Мозырская наступательная операция. Бой под Домановичами длился 10 часов, об этом напоминают многочисленные окопы, траншеи, блиндажи. А свежие рытвины – это работа черных копателей. В поисках военных трофеев они частяком нарываются на кости красноармейцев и сообщают об этом в местные органы власти.

Почему чёрные копатели помогают находить захоронения бойцов Красной армии

Реакция на анонимные сообщения мгновенная. Предварительные работы, и на место выезжают поисковики. Они своего рода монополисты. Только прошедшие подготовку в специальном центре военнослужащие могут исследовать неустановленные захоронения, судьбы останков солдат разных армий, находящихся в белорусской земле.

Почему чёрные копатели помогают находить захоронения бойцов Красной армии

Вот, это результат работы черных копателей.

Почему чёрные копатели помогают находить захоронения бойцов Красной армии

Деревяшка втыкалась бы. Это кость, она не втыкается вообще.

Почему чёрные копатели помогают находить захоронения бойцов Красной армии

Геннадий, вперед.

Люди в материале: Сергей Верас

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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