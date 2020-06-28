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Что есть на ужин тем, кто хочет похудеть?

28.06.2020 22:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что есть на ужин тем, кто хочет похудеть?

Если вы задались целью похудеть, не стоит отказываться от ужина, вопреки известной поговорке. Хоть обмен веществ ночью и замедляется, но происходят другие важные процессы - например, деление клеток кожи и волос, образование новых гормонов. На это организму тоже нужны ресурсы. Bazaar.ru предлагает список продуктов, которые можно и даже нужно есть на ужин.

1. Морепродукты богаты белками, низкокалорийны и питательны. Диетологи советуют употреблять их вечером тем, кто худеет, ведь морепродукты очень быстро усваиваются, поэтому их можно съесть за час-полтора до сна. К тому же, они полны нужными жирными кислотами и микроэлементами.

2. Вареные яйца всмятку – 2 шт. - станут замечательным ужином, в них целый коктейль полезных микроэлементов, они содержат необходимый нам витамин D, полны белками и жирами.

3. Гуакамоле. Знаменитости обожают авокадо. Например, Виктория Бекхэм съедает их по две штуки в день не спроста. Авокадо переполнен полезными жирами, которые насыщают, положительно влияют на пищеварение и делают кожу сияющей. Вечером можно приготовить гуакамоле с соком лайма и солью, без оливкового масла.

4. Рикотта намного легче, чем другие молочные продукты, потому что делается из сыворотки, а не из молока, как творог. Рикотта насыщает белком и кальцием, быстро усваивается, а еще отлично сочетается с медом – на 150-граммовую порцию добавьте одну чайную ложку.

5. Печеные яблоки - не только экономное блюдо, но и очень полезное. После приготовления в духовке или 10 минут в микроволновке они становятся легким ужином, помогают смягчению пищеварительного тракта. В них содержатся также витамины, которые способствуют выработке коллагена для кожи. Можно добавить немного корицы. 

6. Куриная грудка станет отличным низкокалорийным и питательным ужином для любителей мяса. Однако употреблять ее следует за два-три часа до сна. Отдайте предпочтение биоптице или рыночной фермерской тушке.

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Если вы задались целью похудеть, не стоит отказываться от ужина, вопреки известной поговорке. Хоть обмен веществ ночью и замедляется, но происходят другие важные...
 
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