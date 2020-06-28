Республиканский бал выпускников прошел в Минске: участники рассказали, как готовились к торжеству, и поделились впечатлениями

Источник материала: ОНТ

Вчера – студенты, завтра – молодые специалисты, а сейчас – выпускники. И одновременно – пожалуй, самые счастливые люди, у которых диплом в кармане и вся жизнь впереди. В Минске накануне вечером прошёл Республиканский бал выпускников, который стал достойной кульминацией учебы, научных поисков и стремлений. Подготовка, предвкушение и впечатления от бала от двух его участников.

Михаил Волчков, выпускник факультета народных инструментов Белорусской государственной академии музыки: «Меня зовут Михаил. Я родом из города Могилева. Рос в музыкальной семье. Моя мама окончила музыкальную школу по классу аккордеона. И когда пришло время мне начинать своё обучение и в обычной школе, и музыкальной, мы тоже пошли туда и выбрали баян. Я неоднократный лауреат спецфонда Президента по поддержке талантливой молодёжи, также являюсь лауреатом различных международных конкурсов, объездил и всю Прибалтику, Украину, Россию. В Европе тоже бывал, в Италии, Германии. Конечно, надо сказать, что вся моя жизнь напрямую связана с музыкой. Я много времени этому посвящаю. Этим живу!»

Татьяна Подрез, выпускница факультета подготовки офицерских кадров Института пограничной службы Беларуси: «Меня зовут Татьяна. Я выпускница первого набора девушек Института пограничной службы Республики Беларусь. С самого детства я мечтала стать военной. Конечно, мама была не очень в восторге от этого решения, но папа всегда поддерживал. Самое трудное… ну, наверное, это быть во всём наравне с мальчишками. Если, например, вспомнить первый курс, курс молодого бойца, мы копали окопы, было очень тяжело. Мы девчонки только пришли со школы. Окончила я с красным дипломом. Я сделала осознанный, правильный выбор. Не жалею ни о минуте потраченной за процесс обучения».

Михаил Волчков, выпускник факультета народных инструментов Белорусской государственной академии музыки: «Академия музыки во многом сформировала меня как почти зрелого музыканта. По распределению моё первое место работы будет Музыкальный колледж имени Глинки. Минский колледж. Туда я пойду преподавать. В общем-то до этого момента я занимался исполнительской деятельностью. А хочется ещё и развиваться. Хочется попробовать и педагогическую работу».

Татьяна Подрез, выпускница факультета подготовки офицерских кадров Института пограничной службы Беларуси: «Я распределилась в отряд пограничного контроля "Минск". Это Национальный аэропорт Минск. Там буду проходить дальнейшую службу в должности старшего контролёра. Если вкратце, моя работа заключается в том, чтобы пропускать людей через государственную границу, проверять у них документы. Я когда думаю о том, что скоро выпуск, всё внутри сжимается…У нас, как говорят, всё по уставу. Я не могу выбрать себе платье или еще что-то. Для меня самое лучшее платье – это моя форма одежды парадная. Конечно, я буду готовить её, повешу все свои значки, все свои награды. Причёска у нас строго официальная и неброский макияж».

Михаил Волчков, выпускник факультета народных инструментов Белорусской государственной академии музыки: «В такие минуты нужно выглядеть действительно с иголочки. Примерил не один костюм и несколько рубашек. В конце концов от Академии музыки нас будет всего лишь два человека. Вузов у нас в стране много, выпускников ещё больше, а на Республиканский бал попадают единицы».

Татьяна Подрез, выпускница факультета подготовки офицерских кадров Института пограничной службы Беларуси: «Я очень переживаю, но счастлива, что пойду на этот Бал, на этот выпускной. Честно, волнение есть».

Михаил Волчков, выпускник факультета народных инструментов Белорусской государственной академии музыки: «Учась в Академии, будучи студентом 3-го или 4-го курса, я, конечно, знал о таком мероприятии и, не буду скрывать, хотелось поучаствовать в нём. Ты ощущаешь себя нужным государству, твои успехи оцениваются».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Глядя на вас таких красивых, умных, целеустремленных, я сегодня думаю только об одном. Чтобы спустя годы вы тоже, как и мы, старшее поколение, рассказывали своим детям и внукам, как строили свою независимую Беларусь».

Татьяна Подрез, выпускница факультета подготовки офицерских кадров Института пограничной службы Беларуси: «Честно, когда узнала, что буду получать благодарность от Президента, я сначала не поверила. Это мотивирует. Хочется достичь чего-то большего».

Михаил Волчков, выпускник факультета народных инструментов Белорусской государственной академии музыки: «Благодарность Президента – это серьёзное признание всех твоих заслуг, всех наград. Когда звучит твоя фамилия, когда диктор будет приглашать меня на сцену, когда сам Президент будет жать тебе руку, награждать. Возможно, даже я что-то забуду после. Это действительно важно и, конечно, некий нерв будет!»

Михаил Волчков, выпускник факультета народных инструментов Белорусской государственной академии музыки: «Сейчас ты в общем-то выходишь в свободное плавание, когда у тебя уже есть первое место работы, у тебя какие-то другие обязанности. Это новый качественный уровень тебя как личности, как гражданина».

Татьяна Подрез, выпускница факультета подготовки офицерских кадров Института пограничной службы Беларуси: «Выпускной, кажется, всё. Пройдёт выпускной, и ты уже взрослый человек со своими проблемами, со своими какими-то ожиданиями. И это немножко пугает. Но, с другой стороны, это и открывает для тебя новые возможности, дороги, новые пути».

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