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Республиканский бал выпускников прошел в Минске: участники рассказали, как готовились к торжеству, и поделились впечатлениями

28.06.2020 22:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Республиканский бал выпускников прошел в Минске: участники рассказали, как готовились к торжеству, и поделились впечатлениями

Вчера – студенты, завтра – молодые специалисты, а сейчас – выпускники. И одновременно – пожалуй, самые счастливые люди, у которых диплом в кармане и вся жизнь впереди. В Минске накануне вечером прошёл Республиканский бал выпускников, который стал достойной кульминацией учебы, научных поисков и стремлений. Подготовка, предвкушение и впечатления от бала от двух его участников.

Михаил Волчков, выпускник факультета народных инструментов Белорусской государственной академии музыки: «Меня зовут Михаил. Я родом из города Могилева. Рос в музыкальной семье. Моя мама окончила музыкальную школу по классу аккордеона. И когда пришло время мне начинать своё обучение и в обычной школе, и музыкальной, мы тоже пошли туда и выбрали баян. Я неоднократный лауреат спецфонда Президента по поддержке талантливой молодёжи, также являюсь лауреатом различных международных конкурсов, объездил и всю Прибалтику, Украину, Россию. В Европе тоже бывал, в Италии, Германии. Конечно, надо сказать, что вся моя жизнь напрямую связана с музыкой. Я много времени этому посвящаю. Этим живу!»  

Татьяна Подрез, выпускница факультета подготовки офицерских кадров Института пограничной службы Беларуси: «Меня зовут Татьяна. Я выпускница первого набора девушек Института пограничной службы Республики Беларусь. С самого детства я мечтала стать военной. Конечно, мама была не очень в восторге от этого решения, но папа всегда поддерживал. Самое трудное… ну, наверное, это быть во всём наравне с мальчишками. Если, например, вспомнить первый курс, курс молодого бойца, мы копали окопы, было очень тяжело. Мы девчонки только пришли со школы. Окончила я с красным дипломом. Я сделала  осознанный, правильный выбор. Не жалею ни о минуте потраченной за процесс обучения».

Михаил Волчков, выпускник факультета народных инструментов Белорусской государственной академии музыки«Академия музыки во многом сформировала меня как почти зрелого музыканта. По распределению моё первое место работы будет Музыкальный колледж имени Глинки. Минский колледж. Туда я пойду преподавать. В общем-то до этого момента я занимался исполнительской деятельностью. А хочется ещё и развиваться. Хочется попробовать и педагогическую работу».  

Татьяна Подрез, выпускница факультета подготовки офицерских кадров Института пограничной службы Беларуси«Я распределилась в отряд пограничного контроля "Минск". Это Национальный аэропорт Минск. Там буду проходить дальнейшую службу в должности старшего контролёра. Если вкратце, моя работа заключается в том, чтобы пропускать людей через государственную границу, проверять у них документы. Я когда думаю о том, что скоро выпуск, всё внутри сжимается…У нас, как говорят, всё по уставу. Я не могу выбрать себе платье или еще что-то. Для меня самое лучшее платье – это моя форма одежды парадная. Конечно, я буду готовить её, повешу все свои значки, все свои награды. Причёска у нас строго официальная и неброский макияж». 

Михаил Волчков, выпускник факультета народных инструментов Белорусской государственной академии музыки«В такие минуты нужно выглядеть действительно с иголочки. Примерил не один костюм и несколько рубашек. В конце концов от Академии музыки нас будет всего лишь два человека. Вузов у нас в стране много, выпускников ещё больше, а на Республиканский бал попадают единицы». 

Татьяна Подрез, выпускница факультета подготовки офицерских кадров Института пограничной службы Беларуси«Я очень переживаю, но счастлива, что пойду на этот Бал, на этот выпускной. Честно, волнение есть». 

Михаил Волчков, выпускник факультета народных инструментов Белорусской государственной академии музыки«Учась в Академии, будучи студентом 3-го или 4-го курса, я, конечно, знал о таком мероприятии и, не буду скрывать, хотелось поучаствовать в нём. Ты ощущаешь себя нужным государству, твои успехи оцениваются».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Глядя на вас таких красивых, умных, целеустремленных, я сегодня думаю только об одном. Чтобы спустя годы вы тоже, как и мы, старшее поколение, рассказывали своим детям и внукам, как строили свою независимую Беларусь».

Татьяна Подрез, выпускница факультета подготовки офицерских кадров Института пограничной службы Беларуси«Честно, когда узнала, что буду получать благодарность от Президента, я сначала не поверила. Это мотивирует. Хочется достичь чего-то большего».

Михаил Волчков, выпускник факультета народных инструментов Белорусской государственной академии музыки«Благодарность Президента – это серьёзное признание всех твоих заслуг, всех наград. Когда звучит твоя фамилия, когда диктор будет приглашать меня на сцену, когда сам Президент будет жать тебе руку, награждать. Возможно, даже я что-то забуду после. Это действительно важно и, конечно, некий нерв будет!»

Михаил Волчков, выпускник факультета народных инструментов Белорусской государственной академии музыки«Сейчас ты в общем-то выходишь в свободное плавание, когда у тебя уже есть первое место работы, у тебя какие-то другие обязанности. Это новый качественный уровень тебя как личности, как гражданина». 

Татьяна Подрез, выпускница факультета подготовки офицерских кадров Института пограничной службы Беларуси«Выпускной, кажется, всё. Пройдёт выпускной, и ты уже взрослый человек со своими проблемами, со своими какими-то ожиданиями. И это немножко пугает. Но, с другой стороны, это и открывает для тебя новые возможности, дороги, новые пути». 

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Вчера – студенты, завтра – молодые специалисты, а сейчас – выпускники. И одновременно – пожалуй, самые счастливые люди, у которых диплом в кармане и вся жизнь...
 
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