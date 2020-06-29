ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Лепельском районе Fiat влетел в дерево: пассажир погиб, водитель в реанимации

29.06.2020 09:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил серьезные травмы в аварии, которая произошла в ночь на 28 июня в Лепельском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Предварительно установлено, что 24-летний водитель Fiat двигался по трассе Богушевск — Сенно — Лепель — Мядель, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП 27-летний пассажир Fiat от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла в ночь на 28 июня на трассе Богушевск - Сенно - Лепель - Мядель.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кентукки арестовали мужчину, застрелившего человека на демонстрации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика