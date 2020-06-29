В Лепельском районе Fiat влетел в дерево: пассажир погиб, водитель в реанимации

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил серьезные травмы в аварии, которая произошла в ночь на 28 июня в Лепельском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Предварительно установлено, что 24-летний водитель Fiat двигался по трассе Богушевск — Сенно — Лепель — Мядель, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.

В результате ДТП 27-летний пассажир Fiat от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.