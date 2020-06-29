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В Лепельском районе Fiat влетел в дерево: пассажир погиб, водитель в реанимации
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще один получил серьезные травмы в аварии, которая произошла в ночь на 28 июня в Лепельском районе. Об этом
Предварительно установлено, что 24-летний водитель Fiat двигался по трассе Богушевск — Сенно — Лепель — Мядель, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.
В результате ДТП 27-летний пассажир Fiat от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
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Авария произошла в ночь на 28 июня на трассе Богушевск - Сенно - Лепель - Мядель.
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