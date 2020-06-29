В Кентукки арестовали мужчину, застрелившего человека на демонстрации

Источник материала: ОНТ

В Луисвилле (Кентукки, США) был арестован 24-летний Стивен Лопес. Мужчина применил огнестрельное оружие, что привело к гибели одного человека и ранению второго во время демонстрации. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

Лопесу предъявлены обвинения в безрассудных действиях с угрозой жизням людей и убийстве. Стивена во время стрельбы ранили в ногу прохожие, и он был госпитализирован без угрозы для жизни.

Протест, во время которого произошла стрельба, проходил в связи с резонансной смертью афроамериканки Брионны Тейлор. 13 марта трое полицейских вошли в квартиру, где могли храниться наркотики. Там находились Тейлор и ее друг. Последний вступил с правоохранителями в перестрелку. Спящая женщина была убита. Протестующие теперь требуют отдать полицейских под суд. Один из них ранее был уволен.

Фото: Dylan Lovan/The Associated Press

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