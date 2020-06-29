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СМИ: Дуда лидирует в первом туре президентских выборов в Польше

29.06.2020 09:04 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

СМИ: Дуда лидирует в первом туре президентских выборов в Польше

Анджей Дуда лидирует в первом туре президентских выборов в Польше, набрав 45,73% голосов избирателей после подсчетов 82,2% избирательных бюллетеней. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным источника, главный оппонент действующего президента – Рафал Тшасковски, мэр Варшавы – занимает второе место с 28,51% голосов.

Второй тур президентских выборов в Польше запланирован на 12 июля.

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Анджей Дуда лидирует в первом туре президентских выборов в Польше, набрав 45,73% голосов избирателей после подсчетов 82,2% избирательных бюллетеней. Об этом...
 
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