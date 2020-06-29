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Ученый объяснил, есть ли смысл использовать аспирин для профилактики болезней растений

29.06.2020 09:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно мы выясняли, целесообразно ли применять медицинский препарат — нашатырный спирт — на грядках против вредителей и как удобрение. Сегодня же поговорим об использовании в огороде другого лекарства — аспирина. Все «за» и «против» будем разбирать вместе с Еленой Якимович, заместителем директора по науке Института защиты растений.


Фото с сайта pixabay.com

Дачники используют на грядках аспирин, полагая, что он благотворно влияет на рост и развитие растений. Говорят, что поливая грядки раствором этого медпрепарата или закапывая его в землю, можно вырастить более крепкие и сильные растения и получить более крупные плоды овощей. Целесообразно ли применение аспирина в огороде?

Салициловая кислота — это регулятор роста, выполняющий в растениях разнообразные физиологические функции, — объясняет Елена Якимович. — Существуют научные данные, которые позволяют рассматривать салициловую кислоту как перспективное для практического применения соединение с целью защиты растений от широкого спектра стрессовых факторов и регулировки механизмов антиоксидантной защиты. Салициловую кислоту используют для опрыскивания вегетирующих растений.

Не следует путать салициловую кислоту с аспирином (ацетилсалициловой кислотой), который используют как жаропонижающее, противоревматическое, противовоспалительное и болеутоляющее средство. Некоторые садоводы-огородники растворяют 3 таблетки аспирина в 12−15 литров теплой воды, добавляют «прилипатель» (жидкое мыло) и опрыскивают растения для профилактики болезней раз в месяц. Но использование аспирина в таблетках малоэффективно для растений и не окажет такого же эффекта, как применение салициловой кислоты.

Для приготовления 10 литров раствора нужно взять 100 мл (2%) салициловой кислоты и растворить ее в небольшом количестве воды. Однако при попадании в воду, салициловая кислота кристаллизуется и выпадает в воде в осадок в виде игольчатых кристаллов. Поэтому необходимо перевести ее в растворимую форму — салицилат аммония.

В раствор салициловой кислоты необходимо добавить 40−50 мл аммиака (нашатырного спирта). При добавлении аммиака кристаллы очень быстро растворяются, и в результате реакции образуется салицилат аммония. Данный раствор растворяют в 10 литрах воды, к нему также можно добавить 2 столовые ложки жидкого мыла, чтобы раствор хорошо наносился на растения.

Этим раствором можно обработать помидоры, огурцы и другие овощные культуры от болезней. Салицилат аммония действует на растения как мощный гормон, снижает развитие болезней, вызывает ускоренный рост и развитие растений и формирование большого урожая.

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Эксперт рассказал об использовании медицинского препарата и привел рецепт.
 
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