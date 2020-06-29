ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Рыбе нужен кислород! В Гомеле проводят мониторинг рег и озер

29.06.2020 09:04 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Рыбе нужен кислород! В Гомеле проводят мониторинг рег и озерГомеле проводят мониторинг рег и озер" class="one-news__figure-img">

Чтобы не допустить массового мора, в Гомеле проводят мониторинг рек и озёр. 

На юге страны сейчас в разгар дня столбики термометра держатся на отметке +30. Такая погода в купе с частыми ливнями приводит к поднятию уровня воды и бурному росту водорослей. В результате водоёмы начинают «цвести», кислорода становится меньше. А рыба очень чувствительна к наличию этого газа, ей нужно дышать.

Проблемные участки экологи насытят кислородом. Для этого берега водоёмов обкосят, лишнюю растительность в воде тоже удалят. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы не допустить массового мора, в Гомеле проводят мониторинг рек и озёр.  На юге страны сейчас в разгар дня столбики термометра держатся на отметке +30. Такая...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Лепельском районе Fiat влетел в дерево: пассажир погиб, водитель в реанимации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика