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Рыбе нужен кислород! В Гомеле проводят мониторинг рег и озер
Источник материала: ОНТГомеле проводят мониторинг рег и озер" class="one-news__figure-img">
Чтобы не допустить массового мора, в Гомеле проводят мониторинг рек и озёр.
На юге страны сейчас в разгар дня столбики термометра держатся на отметке +30. Такая погода в купе с частыми ливнями приводит к поднятию уровня воды и бурному росту водорослей. В результате водоёмы начинают «цвести», кислорода становится меньше. А рыба очень чувствительна к наличию этого газа, ей нужно дышать.
Проблемные участки экологи насытят кислородом. Для этого берега водоёмов обкосят, лишнюю растительность в воде тоже удалят.
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Чтобы не допустить массового мора, в Гомеле проводят мониторинг рек и озёр. На юге страны сейчас в разгар дня столбики термометра держатся на отметке +30. Такая...
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