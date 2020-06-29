Рыбе нужен кислород! В Гомеле проводят мониторинг рег и озер

Источник материала: ОНТ

Гомеле проводят мониторинг рег и озер" class="one-news__figure-img">

Чтобы не допустить массового мора, в Гомеле проводят мониторинг рек и озёр.

На юге страны сейчас в разгар дня столбики термометра держатся на отметке +30. Такая погода в купе с частыми ливнями приводит к поднятию уровня воды и бурному росту водорослей. В результате водоёмы начинают «цвести», кислорода становится меньше. А рыба очень чувствительна к наличию этого газа, ей нужно дышать.

Проблемные участки экологи насытят кислородом. Для этого берега водоёмов обкосят, лишнюю растительность в воде тоже удалят.

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