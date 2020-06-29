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Лукашенко о задержанном сопернике на выборах: «Да, это я дал сигнал»
Источник материала: KYKY>
На закрытом выступлении перед активом Минской области Александр Лукашенко вновь высказался о гомельском блогере Сергее Тихановском. Фрагменты речи президента
«Ведь не понимают люди, что идет спокойное расшатывание обстановки, – сказал президент, его
Да, это я дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. И буду отвечать всегда – в любом качестве».
Напомним, Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно после провокации с участием секс-работницы из Минска во время мирного, легального пикета по сбору подписей. 3 и 4 июня на даче у Тихановского прошли обыски. В результате следователи обнаружили 900 тысяч долларов, но только с третьей попытки.
Сперва на блогера завели одно уголовное дело – об организации или участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Затем, после жалобы в СК главы ЦИК Лидии Ермошиной, второе – о препятствии выборам. Беларуские правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным и требуют его освобождения.
Обложка: Torbjørn Rødland.
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