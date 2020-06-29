Лукашенко о задержанном сопернике на выборах: «Да, это я дал сигнал»

Источник материала: KYKY

На закрытом выступлении перед активом Минской области Александр Лукашенко вновь высказался о гомельском блогере Сергее Тихановском. Фрагменты речи президента показали в «Главном эфире» на телеканале «Беларусь 1».

«Ведь не понимают люди, что идет спокойное расшатывание обстановки, – сказал президент, его цитирует TUT.by. – Если бы мы тогда некоторых не отрезвили, сегодня бы бушевал и Солигорск. Все начинается постепенно, мы это знаем. Расшатывается обстановка внутри страны, доводится до белого каления, идет наступление на действующую власть, происходит слом власти, хорошо, если кто-то садится в кресло власти пробеларуский – да ладно уже с этим Майданом. Через Майдан, беспорядки, волокита – вплоть до обращения к иностранному государству. Или вы это исключаете? А я – нет. Я думать должен по максимуму. Почему? Потому что я не знаю, какие действия они предпримут.

Да, это я дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. И буду отвечать всегда – в любом качестве».

Напомним, Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно после провокации с участием секс-работницы из Минска во время мирного, легального пикета по сбору подписей. 3 и 4 июня на даче у Тихановского прошли обыски. В результате следователи обнаружили 900 тысяч долларов, но только с третьей попытки.

Сперва на блогера завели одно уголовное дело – об организации или участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Затем, после жалобы в СК главы ЦИК Лидии Ермошиной, второе – о препятствии выборам. Беларуские правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным и требуют его освобождения.

Обложка: Torbjørn Rødland.