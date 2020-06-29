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Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Юрий Назаров поздравил всех изобретателей и рационализаторов страны с профессиональным праздником
29.06.2020 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
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Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Юрий Назаров поздравил всех изобретателей и рационализаторов страны с профессиональным праздником
Сообщение Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Юрий Назаров поздравил всех изобретателей и рационализаторов страны с профессиональным праздником...
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