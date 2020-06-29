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Генпрокуратура: публичные клевета и оскорбления в интернете преследуются по закону

29.06.2020 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Публичные клевета и оскорбления в интернете преследуются по закону, заявил журналистам исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генеральной прокуратуры Павел Елисеев, передает корреспондент БЕЛТА.

Генпрокуратура: публичные клевета и оскорбления в интернете преследуются по закону

"Публичные клевета, оскорбления в интернете не только неприемлемы, но и преследуются по закону. За подобные действия могут наступать административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность", - рассказал Павел Елисеев.

По его словам, в последнее время значительно возросло количество обращений в органы внутренних дел, непосредственно в МВД. Граждане жалуются на поступающую в их адрес некорректную критику, публичную травлю, оскорбления и угрозы, размещаемые на различных интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, за выражение своей позиции по различным вопросам общественно-политической жизни страны. "Сложившаяся ситуация стала возможна вследствие ошибочного восприятия интернета как территории вседозволенности, а анонимного формата общения - как гарантии безнаказанности за неблаговидные действия", - отметил Павел Елисеев.

 
 
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