Генпрокуратура: публичные клевета и оскорбления в интернете преследуются по закону

Источник материала: Виртуальный Брест

Публичные клевета и оскорбления в интернете преследуются по закону, заявил журналистам исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Генеральной прокуратуры Павел Елисеев, передает корреспондент БЕЛТА.





"Публичные клевета, оскорбления в интернете не только неприемлемы, но и преследуются по закону. За подобные действия могут наступать административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность", - рассказал Павел Елисеев.

По его словам, в последнее время значительно возросло количество обращений в органы внутренних дел, непосредственно в МВД. Граждане жалуются на поступающую в их адрес некорректную критику, публичную травлю, оскорбления и угрозы, размещаемые на различных интернет-ресурсах, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, за выражение своей позиции по различным вопросам общественно-политической жизни страны. "Сложившаяся ситуация стала возможна вследствие ошибочного восприятия интернета как территории вседозволенности, а анонимного формата общения - как гарантии безнаказанности за неблаговидные действия", - отметил Павел Елисеев.