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Смертный приговор убийце стариков в Слуцком районе рассмотрит Верховный суд

29.06.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


Смертный приговор по делу об убийстве пожилых мужчин в Минской области будет рассмотрен во вторник Верховным судом Беларуси, сообщает Sputnik. Как следует из обвинения, которое огласил прокурор, одного из стариков фигуранты дела "сожгли заживо".

 
 
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Смертный приговор по делу об убийстве пенсионеров из Слуцкого района во вторник рассмотрит Верховный суд Беларуси. Как следует из обвинения прокурора, одного из...
 
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