ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Жители Пинска и района подняли вопросы строительства и замены дорожного покрытия во время приёма граждан заместителем премьер-министра

29.06.2020 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев провел 26 июня прием граждан и представителей юридических лиц в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба правительства.

На связи были жители Пинска и Пинского района Брестской области. В студии Совета Министров и Пинского горисполкома были приглашены представители Минстройархитектуры, а также руководство местных госорганов, Белорусской железной дороги.

Среди вопросов, с которыми заявители обратились к вице-премьеру, — строительство железнодорожного переезда в деревне Пинковичи, проблемы согласования замены дорожного покрытия при реконструкции улиц в Пинске, порядок выдачи аттестата соответствия на право осуществления технического надзора и оказания инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью.

Гражданам даны соответствующие разъяснения.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« 1 июля трудовые пенсии увеличатся в среднем на 5,2%
Нотариусы Брестчины бесплатно проконсультируют граждан 2 июля »
Новости дня
Новости разные
 
Известные белорусы ценят внимание и поддержку государства и высказываются о ситуации в стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика