Жители Пинска и района подняли вопросы строительства и замены дорожного покрытия во время приёма граждан заместителем премьер-министра

Источник материала: Полесская правда

Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев провел 26 июня прием граждан и представителей юридических лиц в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба правительства.

На связи были жители Пинска и Пинского района Брестской области. В студии Совета Министров и Пинского горисполкома были приглашены представители Минстройархитектуры, а также руководство местных госорганов, Белорусской железной дороги.

Среди вопросов, с которыми заявители обратились к вице-премьеру, — строительство железнодорожного переезда в деревне Пинковичи, проблемы согласования замены дорожного покрытия при реконструкции улиц в Пинске, порядок выдачи аттестата соответствия на право осуществления технического надзора и оказания инженерных услуг по комплексному управлению строительной деятельностью.

Гражданам даны соответствующие разъяснения.