ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Москве загорелись четыре квартиры после взрыва газа

29.06.2020 15:12 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Москве загорелись четыре квартиры после взрыва газа

На третьем этаже жилого дома на северо-западе Москвы (Россия) после взрыва газа загорелись четыре квартиры. Об этом информирует РИА Новости.

Как уточняет ТАСС, площадь пожара составила 70 кв. метров. Очевидцы могли наблюдать открытое горение из окон. Из квартир спасли пять человек, пострадали четыре человека.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве/ТАСС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На третьем этаже жилого дома на северо-западе Москвы (Россия) после взрыва газа загорелись четыре квартиры. Об этом информирует РИА Новости. Как уточняет ТАСС,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жители Пинска и района подняли вопросы строительства и замены дорожного покрытия во время приёма граждан заместителем премьер-министра
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика