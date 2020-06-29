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В Москве загорелись четыре квартиры после взрыва газа
Источник материала: ОНТ
На третьем этаже жилого дома на северо-западе Москвы (Россия) после взрыва газа загорелись четыре квартиры. Об этом
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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве/ТАСС
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На третьем этаже жилого дома на северо-западе Москвы (Россия) после взрыва газа загорелись четыре квартиры. Об этом информирует РИА Новости. Как уточняет ТАСС,...
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