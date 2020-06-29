В Москве загорелись четыре квартиры после взрыва газа

Источник материала: ОНТ

На третьем этаже жилого дома на северо-западе Москвы (Россия) после взрыва газа загорелись четыре квартиры. Об этом информирует РИА Новости.

Как уточняет ТАСС, площадь пожара составила 70 кв. метров. Очевидцы могли наблюдать открытое горение из окон. Из квартир спасли пять человек, пострадали четыре человека.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве/ТАСС

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram