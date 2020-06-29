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В августе под Минском пройдет ЗОЖ-фестиваль. Организаторы обещают привезти Шварценеггера

29.06.2020 18:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

22−23 августа на берегу Дубровского водохранилища пройдет фестиваль «SHIMKO собирает друзей». В прошлом году с мотивирующим выступлением на него приезжал Стивен Сигал. В этом организаторы обещают привезти Арнольда Шварценеггера.


Фестиваль 2019 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Фестиваль, посвященный здоровому образу жизни, пройдет в 30 километрах от Минска, и в этом году будет в большей степени направлен на пляжный отдых. Организаторы планируют внести изменения в локации в связи с эпидемиологической ситуацией: выделить большую территорию для отдыха гостей, расставить фудкорт по всей территории, чтобы минимизировать очереди.

Что касается приезда в Беларусь американского актера, культуриста и политического деятеля Арнольда Шварценеггера, то переговоры с ним начались еще в прошлом году.

— Организационная группа сейчас ведет разговор о райдере и технических моментах. Да, в этом году возник ряд преград, которые ежедневно меняются. Вероятность приезда актера и политического деятеля на момент закрытия всех границ была 85%, она остается такой и сейчас, — рассказывает руководитель по рекламе фестиваля Владимир Кузнецов. — Мы планируем, что Шварценеггер выступит с короткой мотивирующей речью по аналогии с лекциями TED Talks: расскажет о своем опыте, даст советы.


Стивен Сигал на фестивале 2019 года. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В прошлом году у гостей фестиваля были вопросы из-за задержки выступления Стивена Сигала и недостаточной осведомленности о его приезде. На этот раз организаторы обещают максимально удобно провести встречу с известным гостем. Вход на фестиваль будет платным и зависеть от формата посещения — обещают, до 40 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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22−23 августа на берегу Дубровского водохранилища пройдет фестиваль «SHIMKO собирает друзей». В прошлом году с мотивирующим выступлением на него приезжал Стивен...
 
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