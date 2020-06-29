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Ким Кардашьян стала долларовой миллиардершей

29.06.2020 18:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст стала долларовой миллиардершей благодаря собственному косметическому бренду. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на портал TMZ.


Фото: provse. today

По информации издания, знаменитость продала 20 процентов марки KKW Beauty франко-американскому косметическому гиганту Coty за 200 миллионов долларов. Таким образом Coty оценили полную стоимость бренда Кардашьян в один миллиард долларов.

«Долгосрочное сотрудничество с Coty позволит мне производить больше новых и интересных продуктов, чтобы продавать их по всему миру», — прокомментировала предпринимательница.

Журналисты добавляют, что Кардашьян продала только одну пятую часть своей компании, поэтому она остается главным руководителем бренда и в дальнейшем будет выбирать его стратегию. Кроме того, отмечается, что знаменитость и ее команда в течение нескольких месяцев обсуждали детали, перед тем подписать соглашение с Coty.

Косметический бренд KKW Beauty был основан в июне 2017 года. Известно, что в первый день продаж доход марки составил 14 миллионов долларов.

В ноябре 2019 года младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер также продала контрольный пакет акций своей компании Kylie Cosmetics, а именно 51 процент, производителю косметики Coty за 600 миллионов долларов. Coty руководит Kylie Cosmetics в целом, а Дженнер занимается креативом и коммуникациями.

 
 
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Благодаря собственному косметическому бренду.
 
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