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В Кубке Англии по футболу определились полуфиналисты

29.06.2020 18:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Кубке Англии по футболу определились полуфиналисты

В Кубке Англии по футболу определились полуфиналисты. «Ньюкасл» уступил обладателю трофея «Манчестер Сити» – 0:2.

Драматичным получился матч между «Арсеналом» и «Шеффилд Юнайтед». «Канониры» открыли счет в середине первого тайма. С пенальти отличился Николя Пепе. Всего за три минуты до конца встречи Дэвид Макголдрик восстановил равенство. Но уже в компенсированное время Даниэль Себальос принес победу «Арсеналу». Еще в одном матче «Челси» минимально переиграл «Лестер» (1:0) и теперь в полуфинале сыграет с «Манчестер Юнайтед». В другой паре встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити». Поединки ½-й финала Кубка Англии пройдут 18 и 19 июля.   

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В Кубке Англии по футболу определились полуфиналисты. «Ньюкасл» уступил обладателю трофея «Манчестер Сити» – 0:2. Драматичным получился матч между «Арсеналом» и...
 
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