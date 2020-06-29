Источник материала: ОНТ

В Кубке Англии по футболу определились полуфиналисты. «Ньюкасл» уступил обладателю трофея «Манчестер Сити» – 0:2.

Драматичным получился матч между «Арсеналом» и «Шеффилд Юнайтед». «Канониры» открыли счет в середине первого тайма. С пенальти отличился Николя Пепе. Всего за три минуты до конца встречи Дэвид Макголдрик восстановил равенство. Но уже в компенсированное время Даниэль Себальос принес победу «Арсеналу». Еще в одном матче «Челси» минимально переиграл «Лестер» (1:0) и теперь в полуфинале сыграет с «Манчестер Юнайтед». В другой паре встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити». Поединки ½-й финала Кубка Англии пройдут 18 и 19 июля.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram