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Новости экономики за 29.06.2020
Источник материала: СТВ
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ЕВРОПЕЙСКИЙ АВИАСТРОИТЕЛЬНЫЙ ГИГАНТ СОКРАЩАЕТ ПРОИЗВОДСТВО И УВОЛЬНЯЕТ ТЫСЯЧИ РАБОЧИХ
Европейский авиастроительный гигант вынужден основательно менять бизнес-план в условиях серьезного спада производства из-за пандемии. Airbus объявил, что в ближайшие два года сократит объемы поставок своей продукции на 40 % и уволит тысячи сотрудников. Точное число рабочих мест, которые будут сокращены, станет известно до конца июля.
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Стоит отметить, что дела в концерне и так шли не очень. 2019 год обернулся убытками по причине коррупционного скандала. В 2020 году только первый квартал принес минус почти полмиллиарда.
В настоящий момент множество самолетов собраны, но авиакомпании не принимают их из-за кризиса. В руководстве концерна говорят, что собираться будет весь модельный ряд, но в медленном темпе. К примеру, самую продаваемую модель А320 планируют собирать не более 40 лайнеров в месяц.
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Новости Беларуси. Какой новый способ пожаловаться на завышенные цены предложило антимонопольное ведомство и когда во всех нотариальных конторах страны...
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