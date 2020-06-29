|
Модное дело.Бывшие сотрудники Hermes заработали на фейковых сумках Birkin четыре миллиона
29.06.2020 18:24 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: bazaar.ru
Цена подделок доходила до 32 тысяч евро.
В преступной группе состояли 7 бывлих сотрудников модного дома Hermes, пишет
Цена сумки у мошенников колебалась от 23,5 до 32 тыс. евро, тогда как в фирменных бутиках она доходила до 44 тыс. евро. Особую сложность делу добавляет то обстоятельство, что сотрудники и в самом деле имели право создавать свои собственные сумки, но с одной маленькой поправкой — только для личного пользования.
Покупателями фейков стали азиатские клиенты.
Приговор суда мошенникам, как предполагается, будет вынесен в сентябре.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цена подделок доходила до 32 тысяч евро.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)