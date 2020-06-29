Модное дело.Бывшие сотрудники Hermes заработали на фейковых сумках Birkin четыре миллиона

Источник материала: Ежедневник

фото: bazaar.ru

Цена подделок доходила до 32 тысяч евро.

В преступной группе состояли 7 бывлих сотрудников модного дома Hermes, пишет Harper’s Bazaar . Всего мошенникам удалось продать 148 фейковых сумок за 4 года, начиная с 2011. На торговле подделками они заработали более 4 млн евро.

Цена сумки у мошенников колебалась от 23,5 до 32 тыс. евро, тогда как в фирменных бутиках она доходила до 44 тыс. евро. Особую сложность делу добавляет то обстоятельство, что сотрудники и в самом деле имели право создавать свои собственные сумки, но с одной маленькой поправкой — только для личного пользования.

Покупателями фейков стали азиатские клиенты.

Приговор суда мошенникам, как предполагается, будет вынесен в сентябре.