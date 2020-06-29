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Штаб Цепкало: В милицию для дачи пояснений его пока не вызывали
Источник материала: Tut.by
Валерия Цепкало пока не вызывали в милицию для дачи пояснений в рамках доследственной проверки, проходящей по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах «противоправной деятельности» экс-главы ПВТ. Об этом TUT.BY рассказал руководитель пресс-службы претендента в президенты Алексей Урбан.
— Не вызывали, не звонили, не приглашали, — сказал Урбан.
Напомним,
Как сообщили несколько Телеграм-каналов, заявление на Валерия Цепкало написал Седат Игдеджи, турецкий и белорусский бизнесмен, владелец группы строительных компаний, которые участвовали в возведении объектов ПВТ. В
Валерий Цепкало в
Помощник Седата Игдеджи сказал TUT.BY, что пока Седат ситуацию не комментирует.
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