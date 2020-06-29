ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Штаб Цепкало: В милицию для дачи пояснений его пока не вызывали

29.06.2020 18:17 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Валерия Цепкало пока не вызывали в милицию для дачи пояснений в рамках доследственной проверки, проходящей по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах «противоправной деятельности» экс-главы ПВТ. Об этом TUT.BY рассказал руководитель пресс-службы претендента в президенты Алексей Урбан.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Не вызывали, не звонили, не приглашали, — сказал Урбан.

Напомним, МВД Беларуси проводит проверку по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Валерия Цепкало. Материалы поступили в МВД из Генпрокуратуры.

Как сообщили несколько Телеграм-каналов, заявление на Валерия Цепкало написал Седат Игдеджи, турецкий и белорусский бизнесмен, владелец группы строительных компаний, которые участвовали в возведении объектов ПВТ. В интервью dev.byон назвался тем самым подрядчиком, который также строил дом Валерию Цепкало за Национальной библиотекой. В интервью Седат Игдеджи заявил, что за услуги проектирования и строительства Цепкало ему ничего не заплатил.

Валерий Цепкало в интервью TUT.BY назвал слова застройщика «чушью» и рассказал, кто ему строил дом.

Помощник Седата Игдеджи сказал TUT.BY, что пока Седат ситуацию не комментирует.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД Беларуси проводит проверку по заявлению гражданина Турции об «имевших место фактах противоправной деятельности Валерия Цепкало». Материалы поступили в МВД...
 
Новости дня
Новости разные
 
Девушки несколько раз подряд использовали «женственный фильтр» в FaceApp. Что из этого вышло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Кировец
29.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика