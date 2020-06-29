Штаб Цепкало: В милицию для дачи пояснений его пока не вызывали

Источник материала: Tut.by

Валерия Цепкало пока не вызывали в милицию для дачи пояснений в рамках доследственной проверки, проходящей по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах «противоправной деятельности» экс-главы ПВТ. Об этом TUT.BY рассказал руководитель пресс-службы претендента в президенты Алексей Урбан.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Не вызывали, не звонили, не приглашали, — сказал Урбан.

Напомним, МВД Беларуси проводит проверку по заявлению гражданина Турции об имевших место фактах противоправной деятельности Валерия Цепкало. Материалы поступили в МВД из Генпрокуратуры.

Как сообщили несколько Телеграм-каналов, заявление на Валерия Цепкало написал Седат Игдеджи, турецкий и белорусский бизнесмен, владелец группы строительных компаний, которые участвовали в возведении объектов ПВТ. В интервью dev.by он назвался тем самым подрядчиком, который также строил дом Валерию Цепкало за Национальной библиотекой. В интервью Седат Игдеджи заявил, что за услуги проектирования и строительства Цепкало ему ничего не заплатил.

Валерий Цепкало в интервью TUT.BY назвал слова застройщика «чушью» и рассказал, кто ему строил дом.

Помощник Седата Игдеджи сказал TUT.BY, что пока Седат ситуацию не комментирует.