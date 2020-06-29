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В Гродно прошли суды по «административке» над двумя фигурантами «дела Тихановского»

29.06.2020 18:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно прошли суды над двоими фигурантами «дела Тихановского» — Владимиром Наумиком и Василием Бобровским. Рассматриваются административные дела. Мужчин судят по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях — «Мелкое хулиганство» и «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий». Речь идет о событиях 29 мая в Гродно, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Вясна».


Суд над Василием Бобровским. Фото: spring96.org

Рассматривались административные дела в здании Гродненского областного суда, обвиняемые непосредственно в зале не присутствовали, так как они сейчас находятся в СИЗО-1 в Минске. Они присутствовали на заседании по видеосвязи.

В итоге Василию Бобровскому присудили 10 суток административного ареста.

Что касается Владимира Наумика, то судебное заседание по его административному делу перенесли на 30 июня, так как милиционеры, которые выступали свидетелями, путались в своих показаниях. Также Владимир ходатайствовал, чтобы во время судебного процесса было исследовано видео с его телефона, а также другие записи. Представитель РОВД высказался против и судья отклонила ходатайство. Тогда Владимир попросил, чтобы видео предоставил его отец, который присутствовал на процессе, так как показания свидетелей — противоречивые.


Фото: spring96.org

Судья сказала, что видео должен предоставить адвокат и объявила в рассмотрении дела перерыв до утра 30 июня.

Напомним, Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией, а МВД заявило, что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Гродно проходили суды над двоими фигурантами «дела Тихановского» - Владимиром Наумиком и Василием Бобровским. Рассматриваются административные дела.
 
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